"Esperamos que recapacite": el desgarrador pedido de la hermana de Lourdes Fernández

El jueves por la noche, la cantante de Bandana fue hallada en el departamento de su expareja, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Este viernes por la mañana, tras la detención de Leandro García Gómez y el alta de la cantante de Bandana Lourdes Fernández, la hermana de la artista rompió el silencio y habló con los medios. En las próximas horas, se espera que el ex de Lourdes sea indagado por el por el juez Santiago Bignone.

En diálogo con la prensa, Ana, hermana de la cantante, habló sobre su relación con Lourdes y también dio detalles sobre la relación de su hermana con el acusado. En primer lugar, indicó que “las chicas de Bandana se preocupan por ella”.

Sobre su vínculo con Lourdes, Ana explicó que perdió contacto con ella, debido a que “es muy difícil mantener una relación con una persona que está en este estado”. Sin embargo, a pesar de su distanciamiento, expresó: “Nosotros lo que más queremos es que ella esté bien”. Y agregó: “Esperamos que recapacite. Nosotros siempre vamos a estar ahí”.

Lourdes Fernández expareja En 2022, la cantante lo había denunciado por violencia de género. Instagram @lowrdez Por otro lado, habló sobre la relación de su hermana con García Gómez. Ana la describió como una “relación muy tóxica”. La joven manifestó que a veces es muy difícil poder salir de una relación tóxica. “Él le cambió la cabeza. Al estar vulnerable y al creerte una mentira, te lleva a lugares oscuros”, sostuvo Ana.

Cuál es el estado de Lourdes Fernández Luego de ser encontrada con vida durante el allanamiento a la vivienda de García Gómez, la cantante de Bandana fue trasladada al Hospital Fernández para ser examinada por los médicos.