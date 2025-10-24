Indagan al ex de Lourdes Fernández: la cantante de Bandana fue dada de alta

Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, fue detenido durante un allanamiento en un edificio ubicado en Ravignani 2386, Palermo.

García Gómez está imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad”.

El jueves por la noche, Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, la cantante de Bandana que permanecía desaparecida, fue detenido durante un allanamiento en un edificio ubicado en Ravignani 2386, Palermo. A su vez, durante el procedimiento, los efectivos hallaron a la artista en condiciones “muy vulnerables”.

Tras su detención, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, subrogada por el fiscal Patricio Lugones, lo imputó por el delito de “privación ilegítima de la libertad”. En las próximas horas, se espera que el acusado sea indagado por el juez Santiago Bignone.

Cuál es el estado de Lourdes Luego de ser encontrada con vida durante el allanamiento a la vivienda de García Gómez, la cantante de Bandana fue trasladada al Hospital Fernández para ser examinada por los médicos.

Lourdes Fernández 2 Instagram Lowrdez. Según trascendió, Lourdes fue hallada en estado crítico, al borde de la sobredosis. Finalmente, este viernes por la madrugada, la artista fue dada de alta de dicho centro médico sin ninguna sintomatología.

Cómo fue el allanamiento El procedimiento, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, se realizó el jueves por la noche. Según el parte oficial, García Gómez trató de huir por la terraza del edificio, aunque fue reducido por los efectivos antes de lograrlo. En el lugar participaron más de 15 agentes policiales, junto a personal de la Policía Científica y del SAME, que asistió a Lourdes y la trasladó a un hospital.