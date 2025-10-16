Confirmaron que el cuerpo hallado en Neuquén es de Azul Semeñenko, una mujer trans que estaba desaparecida

Las autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en un canal de Neuquén corresponde al de Azul Semeñenko, desaparecida desde el 25 de septiembre.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén confirmó que el cuerpo hallado el martes 14 de octubre en un canal de la zona de Valentina Norte corresponde al de Azul Semeñenko, una mujer trans de 49 años que estaba desaparecida desde el 25 de septiembre.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la causa de muerte fueron heridas punzocortantes en el tórax y brazos. También se registraron fracturas en el rostro.

La desaparición de Semeñenko fue denunciada ante la Comisaría 16, donde se indicó que la última vez que fue vista se dirigía al hospital Castro Rendón para asistir a un turno médico. Desde entonces, no hubo información sobre su paradero hasta que fue hallado un cuerpo en las aguas de un canal de riego en el barrio Valentina Norte.

Azul Semeñenko Azul Semeñenko fue vista por última vez, el 25 de septiembre pasado. X La autopsia fue realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial y remitida al MPF. El documento concluyó que las heridas sufridas por la víctima fueron de carácter letal. Las lesiones, de tipo punzocortante, se ubicaban principalmente en la zona del tórax y los brazos. También se constataron fracturas en la región facial.

La carátula del caso Dada la identidad de la víctima, el Ministerio Público Fiscal confirmó que la investigación será tramitada como transfeminicidio. La causa quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien cuenta con la colaboración del fiscal jefe Agustín García y la responsable del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT), María Laura Ciallela.