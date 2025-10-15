Horror en Neuquén: hallaron un cuerpo envuelto en plástico y creen que es de una mujer desaparecida

En las últimas horas, la Policía de Neuquén encontró un cadáver envuelto en plástico en un canal de la provincia. Tras el macabro hallazgo, la Justicia empezó a investigar si se trata de los restos de Azul Semeñenko, una mujer que desapareció el pasado 25 de septiembre.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hallazgo ocurrió sobre la vera de un desagüe ubicado en la calle Trenque Lauquen, cerca del cruce con Pergamino. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó su extracción y análisis inicial.

Durante el operativo, la Policía trabajó junto con el personal de Criminalística para relevar la escena. Según lo trascendido, las características del hallazgo, llevaron a los investigadores a considerar la posibilidad de una muerte violenta.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) , el cuerpo será trasladado una vez finalizadas las tareas técnicas, y se espera la intervención del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.

Los restos serán sometidos a peritajes forenses con el objetivo de determinar su identidad y confirmar si corresponden a Azul Semeñenko , quien fue vista por última vez el 25 de septiembre. Según consta en la denuncia presentada, la joven vestía una remera blanca y un pantalón chupín blanco, y se desplazaba en una bicicleta rodado 29 de color flúor.

De acuerdo con los registros del caso, Semeñenko fue vista por compañeras de trabajo el miércoles 24 de septiembre entre las 15 y las 15.30, al finalizar su jornada laboral. Posteriormente, según la reconstrucción de sus movimientos, asistió a un cumpleaños y a un turno médico ese mismo día.

Al día siguiente tenía previsto otro turno médico, al cual no concurrió, y tampoco se presentó a trabajar. Ese fue el primer indicio de alerta para su entorno, que posteriormente radicó la denuncia por desaparición. Desde entonces, no se sabe nada de ella.