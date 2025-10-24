"Mi hija adolescente fue víctima de un grupo satánico en línea y me sentí impotente para ayudarla"

Cuando una niña de 14 años empezó a hablar con otros adolescentes en línea, su madre no se preocupó demasiado.

Pero en cuestión de semanas, Christina (nombre ficticio) descubrió que el comportamiento de su hija se había descontrolado.

La adolescente había sido víctima del grupo satánico de extrema derecha en internet llamado 764.

Estos grupos están compuestos principalmente por adolescentes y hombres jóvenes que buscan dañar a las niñas.

Al menos cuatro adolescentes británicos han sido arrestados en relación con las actividades del grupo internacional, incluido Cameron Finnigan, miembro de 764 y residente de Horsham, West Sussexm Inglaterra. Fue condenado a seis años de prisión en enero.

Advertencia: Este artículo incluye contenido perturbador

Christina afirma creer que su hija fue elegida como blanco por 764 tras visitar una sala de chat donde se hablaba de autolesiones.

El grupo convence a las víctimas a realizar actos sexuales, autolesionarse e incluso a intentar suicidarse durante videollamadas en vivo mientras sus miembros observan.

Christina dijo que un miembro de 764 se había ganado la confianza de su hija antes de manipularla y forzarla a actuar.

"Vi a mi madre cuando la diagnosticaron con cáncer de mama en etapa cuatro y vi cómo luchaba por su vida, y eso no fue tan duro comparado con ver cómo se deterioraba mi hija", afirma.

"Se deterioró más rápido y peor que ver a alguien prácticamente muriendo de cáncer".

BBC Los miembros de 764 comparten videos e imágenes perturbadoras

Christina contó que liberar a su hija del control de 764 fue un desafío.

"Le insistía: 'Bloquéalos, deja de hablarles', pero yo no podía ver el nivel de influencia en el que estaba ni el miedo que tenía".

"La reprimieron totalmente para hacerle sentir que ella no era nada ni sin ellos ni con ellos".

Christina y su hija están reconstruyendo sus vidas poco a poco y dice que quiere que los padres comprendan los peligros que representan estos grupos.

"Mi hija dejó de dormir. Dejó de comer", señaló.

"Como madre, me sentí sola. Tenía miedo, me sentía impotente y desesperanzada".

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) de Reino Unido considera que grupos como 764 son una de las amenazas en línea más graves y serias a las que se enfrenta.

Rob Richardson, subdirector de amenazas para abuso sexual infantil en línea de la NCA, afirma que los miembros de estos grupos son cada vez más jóvenes y que sus delitos no se denuncian lo suficiente.

"Poder hablar con las víctimas suele ser bastante difícil desde la perspectiva de las fuerzas del orden", afirmó.

"Las víctimas no suelen reconocerse como víctimas, lo que lo hace especialmente difícil. Las niñas son increíblemente vulnerables".

"El consejo para los padres es que se interesen en lo que hacen sus hijos en internet, utilicen los controles parentales y, si es posible, intenten mantener conversaciones sin prejuicios".

La Fundación Molly Rose, creada en memoria de Molly Russell, de 14 años, quien se suicidó tras ser expuesta a contenido dañino en internet, se muestra alarmada por el "crecimiento explosivo" de grupos como 764.

Andy Burrows, director ejecutivo de la fundación, declaró: "Sabemos que operan a plena vista en grandes plataformas que la mayoría de los niños de Reino Unido usarán a diario".

"Estos grupos están realmente a la vanguardia de la amenaza de suicidio y autolesión que enfrentan nuestros adolescentes".

La red 764 fue fundada en 2020 por un adolescente estadounidense, Bradley Cadenhead, que entonces tenía 15 años. Se cree que nombró al grupo por el código postal parcial de su ciudad natal en Texas.

La policía afirma que forma parte de una red internacional de grupos extremistas de extrema derecha que han adoptado lo que los agentes denominan "ideología aceleracionista militante".

En chats en internet, Finnigan, quien se unió al grupo 764 después de que la hija de Christina fuera atacada, se jactó ante otros miembros de sus intentos para lograr que los niños se hagan daño a sí mismos.

Tras su arresto, la policía le preguntó a Finnigan, quien entonces tenía 18 años, qué sabía sobre 764.

Finnigan declaró: "Extorsionan a personas por su raza, problemas de salud mental o cualquiera que fuera mentalmente vulnerable para poder usarlo".

El adolescente se declaró culpable de incitación al suicidio y de posesión de un manual sobre terrorismo e imágenes indecentes de un menor.

En su sentencia, el juez Jay declaró que Finnigan representaba "un alto riesgo de causar graves daños a la sociedad".

La policía antiterrorista advierte que el grupo representa una "amenaza inmensa".

Desde 2009, la Policía Antiterrorista del Sureste de Inglaterra se ha encargado de coordinar la respuesta antiterrorista regional y de brindar apoyo especializado a las fuerzas policiales de Hampshire, Kent, Surrey, Sussex y el valle del Támesis.

La detective Claire Finlay, superintendente general y directora de la organización, declaró: "El caso de Cameron Finnigan ha puesto de manifiesto el control que ejercen estos grupos en internet".

"Parte de esto consiste simplemente en intentar concienciar a padres, cuidadores y tutores sobre la amenaza y las situaciones en las que se ven atraídos los jóvenes".

El año pasado, el FBI emitió una advertencia sin precedentes sobre 764, afirmando que "utiliza amenazas, chantaje y manipulación para controlar a las víctimas y lograr que graben o transmitan en vivo autolesiones, actos sexualmente explícitos o suicidios".

El FBI reveló que abrió investigaciones sobre 250 personas afiliadas a 764 y otras redes en internet.

Se han llevado a cabo arrestos relacionados con 764 por abuso infantil, secuestro y asesinato en al menos ocho países, incluido Reino Unido.

En declaraciones al podcast "Assume Nothing: Creation of a Teenage Satanist" (No supongas nada: la creación de un adolescente miembro del satanismo), una nueva serie de la BBC que explora al grupo 764, el principal oficial en la investigación del caso de Cameron Finnigan expresó su preocupación por la posibilidad de que más jóvenes se vean influenciados para cometer delitos violentos.

"Muchas de estas personas, que inicialmente pudieron haberse involucrado con [764] porque pensaban que era divertido explotar a personas vulnerables o llamarlos para engañarlos, en realidad se han radicalizado dentro de ese grupo", declaró.

