La ONU cumple 80 años: quién es el argentino que podría ser su nuevo líder

Cada 24 de octubre el mundo celebra el Día de las Naciones Unidas , fecha que recuerda la entrada en vigor de la Carta de 1945. En su 80.º aniversario, la organización reafirma su papel como motor de cooperación global, mientras crece la expectativa por la candidatura del argentino Rafael Grossi para dirigirla.

El 24 de octubre de 1945 nació oficialmente la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ) , tras la ratificación de su Carta por 51 países. La creación de este organismo marcó un hito en la historia moderna: surgió del deseo de evitar nuevas guerras mundiales y de garantizar la paz, la seguridad y los derechos humanos en un planeta devastado por el conflicto.

Con sede en Nueva York, la ONU ha logrado durante ocho décadas consolidarse como el espacio de diálogo más universal del planeta. Ninguna otra organización internacional posee su legitimidad, su capacidad de convocatoria ni su impacto normativo.

La firma de la Carta de las Naciones Unidas en junio de 1945, luego ratificada el 24 de octubre del mismo año. Foto: X

El Día de las Naciones Unidas se conmemora desde 1971, cuando la Asamblea General estableció oficialmente el 24 de octubre como fecha anual de celebración. Ese día recuerda no solo la fundación del organismo, sino también el compromiso de sus Estados miembros con un ideal compartido: construir un mundo más justo, seguro y solidario.

El primer hombre en ocupar la máxima autoridad de la ONU fue Trygve Halvdan Lie , un político noruego nacido en Oslo en 1896. Abogado de formación y miembro del Partido Laborista Noruego, Lie tuvo una destacada carrera pública que incluyó cargos como ministro de Justicia, de Comercio y de Asuntos Exteriores.

Trygve Halvdan Lie Trygve Halvdan Lie, primer Secretario General de la ONU.

Fue parte activa en la redacción de la Carta de la ONU durante la Conferencia de San Francisco en 1945, presidiendo la comisión encargada de definir las funciones del Consejo de Seguridad. El 1 de febrero de 1946 fue nombrado Secretario General de las Naciones Unidas, convirtiéndose en la figura encargada de organizar y guiar los primeros años del organismo.

Su mandato estuvo marcado por los inicios de la Guerra Fría, la reconstrucción europea y la creación de las primeras misiones de paz. En 1950 fue ratificado por tres años más, aunque renunció en 1952. Hasta su muerte en 1968, Lie siguió vinculado a tareas diplomáticas, mediando incluso en conflictos territoriales de África.

Rafael Grossi: un argentino en carrera para liderar la ONU

Ocho décadas después de aquellos primeros pasos, un argentino podría convertirse en el próximo Secretario General. Se trata de Rafael Mariano Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena.

Grossi, nacido en Buenos Aires en 1961, es diplomático de carrera y el primer latinoamericano en encabezar la agencia nuclear de la ONU. Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina y doctor en Relaciones Internacionales en el Graduate Institute de Ginebra, ha desarrollado una trayectoria marcada por la diplomacia técnica y la gestión de crisis.

Trayectoria internacional y liderazgo

Antes de llegar al OIEA, Grossi ocupó altos cargos en organismos multilaterales, como la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y el Grupo de Proveedores Nucleares. En 2015 presidió la conferencia que dio origen a la Declaración de Viena sobre Seguridad Nuclear y fue elegido para encabezar la revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear de 2020.

Rafael Grossi, titular de la OIEA. Foto: Efe.

Durante la guerra en Ucrania, su liderazgo adquirió proyección mundial. Ha encabezado personalmente misiones en la central nuclear de Zaporizhzhia, en plena zona de conflicto, para garantizar la seguridad de la planta y evitar una catástrofe. Su firmeza también lo ha llevado a confrontar al régimen iraní por sus actividades nucleares no declaradas, lo que incluso motivó amenazas directas y el refuerzo de su seguridad en Viena.

Este año, Grossi confirmó que Argentina lo postulará como candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Incluso ha discutido su candidatura durante reuniones oficiales en Washington con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. De acuerdo con una regla no escrita, la banca más importante de las Naciones Unidas rota por períodos, cambiando el continente de procedencia de quien la ocupa cuando se renuevan los mandatos. La próxima persona elegida para el cargo debería ser latinoamericana, como Rafael Grossi.