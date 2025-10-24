Allanaron la casa de una exparticipante de Gran Hermano: los motivos y qué encontraron en su domicilio

La exparticipante de Gran Hermano ya se encontraba investigada y había sido indagada por el delito de promoción de juego ilegal, el cual siguió perpetrando.

La casa de la exparticipante del reality de Gran Hermano, Catalina Gorostidi, fue allanada por la Policía de la Ciudad en el marco de la investigación que la tiene imputada por promocionar plataformas ilegales de juegos de azar en su cuenta de Instagram.

La devenida en influencer subió contenido promocional a sus redes sociales de al menos seis plataformas de juego ilegal que operan sin someterse a controles ni contando con la autorización oficial para operar, captando posibles jugadores y ofreciendo beneficios económicos por su participación.

La causa de juego ilagal que complica a la ex Gran Hermano La solicitud del allanamiento a Catalina Gorostidi fue emitida por la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar que dirige el fiscal Juan Rozas y, con la pertinente autorización judicial para ejecutar el procedimiento, acudieron al domicilio el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Ciudad.

En el operativo realizado en el hogar de la exparticipante de Gran Hermano, con la autorización del juez Rodolfo Ariza Clerici, se secuestraron dispositivos electrónicos y cuadernos con anotaciones relacionadas a apuestas, casinos y dinero.

El caso por el cual se la investiga surgió a raíz de la denuncia de Lotería de la Ciudad, por la que fue notificada e indagada en mayo del corriente. A pesar de ello, Catalina Gorostidi continuó incurriendo en este delito de promoción de sitios de juego ilegal, por lo que el fiscal solicitó el allanamiento.