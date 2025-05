"No la quiero en mi vida": Furia explotó contra Cata Gorostidi y aseguró lo que todos ya sabían

Juliana Furia Scaglione volvió a prender fuego todo en una nota explosiva con LAM, donde dejó en claro que no piensa compartir ni una selfie más con Catalina Gorostidi. Y si alguien tenía alguna esperanza de verlas juntas en el casamiento de Brian, que se olvide porque la exhermanita fue clarísima.

Furia no tuvo pelos en la lengua y apuntó contra Cata

Furia, fiel a su estilo picante, se despachó sin filtro y apuntó contra su excompañera, dejando en claro que el vínculo está completamente roto. “A palabras necias, oídos sordos. Que siga rascando olla. Se quedó sola, le sigue rascando fama a compañeros nuevos”, dijo muy irónica para luego sumar “No la quiero en mi vida. Me perderé laburos, pero no me interesa compartir nada con esa persona”.

Cata Gorostidi se ha peleado varias veces con Furia. / Foto: Archivo

Sobre la boda de Brian Alberto Juliana fue tajante y aseguró que no piensa asistir. “Yo ya dije que no voy. La gente pagó mi Golden Ticket y la producción quiere que vaya la otra señorita (Catalina)”, explicó desde Fuera de Joda, el ciclo donde también dejó otras perlitas. Según ella, no hay lugar para las dos y exige que se defina la cosa: “Les dije que elijan a una y listo, ya está”.

La tensión entre las dos exparticipantes no es nueva, pero cada declaración enciende más la mecha. “Todos trataron de ayudarla, la realidad es que la mina siempre termina tratando de mala manera”, lanzó Furia sobre Catalina, dejando entrever que el rechazo hacia su exaliada no es sólo personal, sino también compartido por otros.

Mientras tanto, los fans ya se posicionan en bandos bien marcados y las redes sociales hierven con teorías, memes y debates sobre quién tiene razón. Lo cierto es que, por ahora, no hay reconciliación a la vista y cada aparición de Furia sigue alimentando el show fuera de la casa más famosa del país.