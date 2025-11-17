Quiénes son los delincuentes involucrados en el enfrentamiento con la Policía en Villa Celina

Los cuatro delincuentes tenían antecedentes. Producto del tiroteo en Villa Celina, uno murió, mientras que los otros tres fueron detenidos.

El enfrentamiento ocurrió en el cruce de Bustamante y Chilavert, en Villa Celina.

Este lunes, un enfrentamiento entre delincuentes y policías tuvo lugar en la colectora de la avenida General Paz, en el cruce de Bustamante y Chilavert, Villa Celina. Como consecuencia, un ladrón murió, mientras que los otros sospechosos fueron detenidos.

Según trascendió, uno de los delincuentes, identificado como Eduardo Miguel “Calabaza” Ajalla Cabrera, estaba prófugo y tenía antecedentes por homicidio. Según informó TN, Cabrera era intensamente buscado, acusado de ser el autor material del asesinato de Carlos Molina, ocurrido en noviembre de 2021.

Villa Celina tiroteo detenido Eduardo Miguel “Calabaza” Ajalla Cabrera. X A su vez, los otros dos aprehendidos y el delincuente que falleció producto del tiroteo, cuentan con antecedentes por robo.

Cómo fue el enfrentamiento Según información policial, la alerta inicial se produjo antes de las 9.30, cuando el sistema del Anillo Digital identificó un vehículo que avanzaba en sentido sur. De acuerdo con Clarín, el auto tenía un pedido de secuestro vigente. Una vez emitida la advertencia, los agentes iniciaron un seguimiento sobre el rodado.

Video: las consecuencias del tiroteo en Villa Celina Tiroteo en Villa Celina Dentro del vehículo viajaban cuatro personas y, al advertir la presencia policial, el conductor aceleró e intentó eludir a las patrullas que se acercaban para interceptarlo. A partir de ese momento, comenzó una persecución por la colectora de la avenida General Paz, en un tramo cercano a la Autopista Ricchieri.