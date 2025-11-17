Video: el violento intento de robo a las trompadas a un joven que caminaba por la calle

El intento de robo ocurrió el sábado por la noche cuando un joven se enfrentó a dos delincuentes. La policía de Córdoba logró recuperar el celular.

Un joven fue víctima de un violento intento de robo en el barrio de Güemes en la ciudad de Córdoba cuando entre patadas y puñetazos dos delincuentes lo emboscaron. Aunque la víctima logró escapar sin heridas graves, los ladrones lograron huir con su teléfono pero minutos después fueron aprehendidos por la policía. Las cámaras de seguridad registraron todo el episodio.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vía pública, el cual se desarrolló el sábado a la noche en las calles Santiago Temple y Belgrano. En la filmación se ve cómo dos jóvenes intentaron reducir a golpes a otro en el medio de la calle y lograron arrebatarle su teléfono. En simultáneo, la víctima logró escapar de sus agresores.

El Violento Robo En Córdoba que terminó con final feliz La secuencia del intento de robo a un joven en las calles de la provincia de Córdoba, en las que momentos después la policía logró detener a los delincuentes y recuperar el celular. X Minutos después del asalto, y a apenas dos cuadras de la escena original, en la intersección de Turrado Sánchez y Richardson, los policías dieron finalmente con los dos sospechosos. Uno fue reducido en el acto y el otro cayó tras intentar escapar corriendo unos metros.

De acuerdo con la información oficial, ambos quedaron detenidos y fueron trasladados a una comisaría, donde quedaron a disposición de la Justicia. El celular robado fue recuperado y entregado nuevamente a su dueño.

El violento intento de robo en Córdoba El violento robo que sufrió un joven en Córdoba. X Otro hecho de inseguridad en Córdoba En paralelo, otro episodio de inseguridad ocurrido recientemente en Córdoba volvió a generar sorpresa, no tanto por la violencia del hecho, sino por la inesperada ironía detrás de la situación. Un hombre que trabaja como perito de autos robados de la Policía Judicial de esa provincia terminó siendo víctima del mismo delito que él investiga a diario.