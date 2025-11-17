El hermano del gobernador de Chaco atropelló y mató a una persona: los fuertes detalles

Se trata del hermano de Leandro Zdero, quien atropelló y mató a una persona en la localidad de Quitilipi.

La provincia de Chaco se encuentra conmocionada por un siniestro fatal protagonizado por el hermano del gobernador de dicha provincia. Se trata de Horacio Zdero, quien atropelló y mató a una persona en la localidad de Quitilipi.

El trágico hecho ocurrió el sábado pasado, a las 5 de la mañana, cuando agentes de la comisaría local fueron alertados sobre el siniestro. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una camioneta Ford Ranger blanca que había atropellado a un peatón.

Según trascendió, el test de alcoholemia realizado al conductor dio negativo. La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Soto, que imputó a Zdero por “supuesto accidente de tránsito fatal”.

Qué publicó el gobernador de Chaco Tras haberse reunido esta mañana con Diego Santilli y Manuel Adorni en la Casa Rosada, Leandro Zdero posteó en sus redes: “Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable. Lamento mucho lo ocurrido”.