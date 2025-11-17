Presenta:

Policiales

|

Chaco

El hermano del gobernador de Chaco atropelló y mató a una persona: los fuertes detalles

Se trata del hermano de Leandro Zdero, quien atropelló y mató a una persona en la localidad de Quitilipi.

MDZ Policiales

Leandro Zdero, junto a su hermano Horacio.&nbsp;

Leandro Zdero, junto a su hermano Horacio. 

X

La provincia de Chaco se encuentra conmocionada por un siniestro fatal protagonizado por el hermano del gobernador de dicha provincia. Se trata de Horacio Zdero, quien atropelló y mató a una persona en la localidad de Quitilipi.

El trágico hecho ocurrió el sábado pasado, a las 5 de la mañana, cuando agentes de la comisaría local fueron alertados sobre el siniestro. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una camioneta Ford Ranger blanca que había atropellado a un peatón.

Te Podría Interesar

Según trascendió, el test de alcoholemia realizado al conductor dio negativo. La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Soto, que imputó a Zdero por “supuesto accidente de tránsito fatal”.

Qué publicó el gobernador de Chaco

Tras haberse reunido esta mañana con Diego Santilli y Manuel Adorni en la Casa Rosada, Leandro Zdero posteó en sus redes: “Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable. Lamento mucho lo ocurrido”.

gobernador de Chaco accidente

Y concluyó: “Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna”.

Archivado en

Notas Relacionadas