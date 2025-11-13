Cazaron un puma y difundieron las fotos: identificaron a los presuntos responsables

Tras detectar imágenes de caza furtiva, la Policía Rural de Chaco secuestró municiones y el cuero y la carne del puma que fue cazado.

La investigación comenzó tras detectarse que el cazador exhibía imágenes del puma en su Whatsapp.

La Policía Rural de Chaco allanó una vivienda y secuestró el cuero y la carne de un puma cazado ilegalmente.

Un operativo de la Policía Rural en Bajo Hondo Chico, cerca de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco), terminó con el secuestro de restos de un puma cazado ilegalmente y con la identificación de los presuntos responsables, luego de que se viralizaran fotografías en las que dos hombres posaban con el animal como trofeo.

Las imágenes habían sido difundidas por los propios cazadores furtivos en estados de WhatsApp, lo que activó la alerta entre los efectivos de la División Rural.

El allanamiento se realizó este jueves por la mañana en un domicilio del lote 45, con la intervención del Ayudante de Fiscal Rural Facundo Cancelarich. En la vivienda se encontraba Carina Beatriz Gómez (42) y también estaba presente Lisandro Maximiliano Jiménez (19), señalado como autor del hecho.

caza furtiva de un puma en chaco 2 La caza furtiva del puma y otros casos Durante la inspección, el personal policial secuestró un cuero de puma, dos kilos de carne del mismo animal y cinco balines de plomo, todos elementos considerados relevantes para la causa. La fiscal de Investigación Rural, María Emilia Rudaz, dispuso que Jiménez fuera identificado por la presunta violación a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, que protege a las especies silvestres y establece sanciones para la caza de ejemplares autóctonos. El joven continuará el proceso en libertad.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por la caza ilegal en la provincia. Días atrás, la Fundación Rewilding Argentina confirmó la muerte de Acaí, una yaguareté liberada recientemente en el Parque Nacional El Impenetrable, cuyo collar de monitoreo apareció dañado y hundido en el río Bermejo.