Aberrante hecho: detienen a un joven por golpear y matar a un cachorro de puma en Córdoba

Un joven de 18 años fue arrestado en La Playosa, en la provincia de Córdoba , tras viralizarse imágenes en las que golpeaba brutalmente a un cachorro de puma hasta la muerte. La acción fue considerada presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, por lo que fue detenido por orden judicial.

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, a cargo de Silvia Maldonado, fue la que ordenó un allanamiento en un establecimiento rural donde la Policía encontró el cuerpo sin vida del puma y un objeto contundente tipo garrote, que se presume fue usado en el ataque. Un médico veterinario participó del operativo y confirmó el fallecimiento del animal.

La investigación se inició luego de que se difundieran publicaciones en redes sociales mostrando al joven agrediendo al cachorro. La viralización del video provocó una fuerte reacción de la comunidad y motivó la intervención judicial inmediata.

En La Playosa, la brutalidad contra el puma despertó críticas de vecinos y organizaciones ambientalistas, que reclamaron penas ejemplares y mayor control para proteger a la fauna silvestre de la provincia.

La Ley 22.421, vigente desde 1981, busca garantizar la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los animales autóctonos en todo el país.