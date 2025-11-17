Diego Santilli arrancó la semana con reuniones con gobernadores clave para el Presupuesto 2026

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero , llegó esta mañana a Casa Rosada para reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli , en el marco de la ronda de encuentros con las provincias, de cara a la votación del Presupuesto 2026.

Un rato más tarde será el turno del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , en una semana que cerrará con una reunión conjunta encabezada por el presidente Javier Milei.

En el encuentro con Zdero, además, participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto con el ministro de Hacienda y Finanzas provincial José Alejandro Abraham y el subsecretario coordinador de Gabinete Económico Guillermo César Agüero en Casa Rosada.

El Gobierno busca consensos para avanzar en dos frentes: la aprobación del Presupuesto 2026 y el paquete de reformas de segunda generación que impulsa Milei, según confirmaron fuentes oficiales.

Zdero es uno de los pocos aliados de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas, en las que el oficialismo consiguió el 45,57 % de los votos frente a Fuerza Patria, que obtuvo el 43,58 %.

El mandatario chaqueño llegó a la reunión tras el accidente de tránsito protagonizado por su hermano, Horacio Zdero, en Quitilipi, que dejó una persona fallecida. En X, el gobernador escribió: “Acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”. Y agregó: “Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor sin distinción alguna”.

La agenda del chaqueño también está atravesada por la sentencia reciente contra los responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski: César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

A las 12.30 será el turno de Weretilneck, que volverá a Casa Rosada para reunirse con Santilli en las oficinas del Ministerio del Interior. Su visita coincide con el fallo judicial que ordenó a Vialidad Nacional realizar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón.