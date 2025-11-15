Modo gira: Diego Santilli se reunió con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa

Diego Santilli y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, mantuvieron una reunión clave para avanzar en una agenda compartida con Nación.

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo una reunión con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en el marco de la agenda de trabajo que ambas administraciones buscan coordinar con el Gobierno nacional. El encuentro se extendió por varias horas y estuvo enfocado en los principales temas que la provincia considera prioritarios para su desarrollo.

EL DIÁLOGO CON NACIÓN ES CENTRAL



Nosotros no peleamos por pelear; peleamos por Neuquén. Cada… pic.twitter.com/FRMCW4cnTI — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) November 15, 2025 Tras la reunión, Figueroa compartió un mensaje en su cuenta de X donde subrayó la importancia del vínculo institucional con la Casa Rosada. Bajo el título “El diálogo con Nación es central”, el mandatario neuquino remarcó que pudieron exponer de manera detallada los puntos que Neuquén necesita abordar en conjunto con el Ejecutivo nacional.

El gobernador afirmó que su gestión no busca confrontar por confrontar, sino defender los intereses provinciales. “Nosotros no peleamos por pelear; peleamos por Neuquén”, expresó al destacar que respaldarán toda iniciativa que impulse el crecimiento local. También aseguró que continuarán planteando los temas que la provincia considera prioritarios, siempre con una actitud constructiva y sosteniendo “nuestra neuquinidad”.