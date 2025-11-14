Diego Santilli sigue sumando gobernadores a su gira para darle volúmen político al Gobierno

El ministro del Interior se reúne con Alfredo Cornejo y Rolando Figueroa para avanzar en el Presupuesto 2026 y discutir las reformas libertarias.

Diego Santilli continúa su gira para sumar el apoyo de los gobernadores.

El ministro del Interior, Diego Santilli, viajará este viernes a Mendoza para mantener una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo, en el marco de la ronda de conversaciones que el Gobierno impulsa con los mandatarios provinciales para avanzar en la negociación del Presupuesto 2026.

Además del debate presupuestario, en la mesa de discusión también figuran las reformas estructurales que el presidente Javier Milei busca enviar al Congreso: la laboral, la tributaria y la actualización del Código Penal.

El encuentro con Alfredo Cornjeo tendrá lugar a las 11. Por otro lado, el sábado, Santilli seguirá su agenda en Neuquén, donde se encontrará con el gobernador Rolando Figueroa.

Durante su intervención en la Conferencia Industrial de la UIA, Santilli adelantó que las sesiones extraordinarias incluirán "algunos temas adicionales" que serán comunicados más adelante y que surgen, según dijo, de las demandas planteadas por los propios gobernadores.