Qué dijo Alfredo Cornejo sobre la visita de Diego Santilli a Mendoza

La llegada del ministro del Interior, Diego Santilli, a Mendoza dejó un mensaje político que el gobernador Alfredo Cornejo no dudó en subrayar. Según remarcó, la visita forma parte de un gesto claro del Gobierno nacional hacia las provincias alineadas con un rumbo económico estable y orientado al crecimiento. El encuentro se produjo a pocos días de que Santilli asumiera su cargo, lo que reforzó la significación del gesto.

Cornejo destacó que Mendoza estuvo entre los primeros destinos del nuevo ministro. Para el mandatario provincial, esta prioridad muestra una intención explícita de fortalecer el vínculo institucional con distritos que buscan impulsar reformas y mejorar su competitividad. La visita fue interpretada como una señal de apoyo político y operativo.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la reciente aprobación del préstamo de FontPlata por 75 millones de dólares. Alfredo Cornejo explicó que se trata de un financiamiento que el Gobierno provincial venía gestionando desde hace años y que ahora finalmente obtuvo luz verde. Según afirmó, este avance abre la posibilidad de ampliar obras que apuntan a garantizar y mejorar el acceso al agua potable.

Recibí en Mendoza al ministro del Interior, @diegosantilli, quien acaba de asumir y eligió a Mendoza entre las primeras provincias para visitar. Esto confirma la voluntad política clara del Gobierno Nacional de trabajar con quienes creemos en un rumbo de crecimiento y estabilidad… pic.twitter.com/whdgNJYELA — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) November 14, 2025 En ese sentido, el gobernador señaló que el préstamo permitirá encarar trabajos largamente postergados y fundamentales para el futuro. Tanto él como Diego Santilli coincidieron en que el desarrollo de infraestructura hídrica es clave para la expansión productiva y el bienestar de la población. La visita sirvió además para repasar otros desafíos vinculados al crecimiento provincial.