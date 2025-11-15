Sigue el tour: con qué gobernador se reunirá Diego Santilli este sábado

Tras una semana marcada por los encuentros con gobernadores , el ministro del Interior, Diego Santilli , se reunirá este sábado con el gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa, para continuar con las negociaciones del Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el Gobierno nacional.

El encuentro será a las 10.30 en la Gobernación de la provincia patagónica. Posteriormente, los dirigentes compartirán un almuerzo.

Santilli partirá a un nuevo encuentro luego de viajar a Mendoza este mismo viernes, donde se reunió con los gobernadores Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy), quienes participaron de una cumbre sobre minería.

El flamante ministro estrenó su cargo con una maratón de reuniones con mandatarios provinciales, que solo en las últimas horas incluyó encuentros con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

La semana pasada, antes de ser nombrado oficialmente, ya había mantenido encuentros con Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Luego continuó el diálogo con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba).

Mañana, Santilli seguirá hacia el sur del país para seguir con su misión de articular posiciones provinciales y avanzar en acuerdos para facilitar el tratamiento del Presupuesto y las reformas laboral, impositiva y del Código Penal.

Fuera de la lista de gobernadores quedó el bonaerense Axel Kicillof a quien le contestó afilado por las redes sociales: “No adheriste al Pacto de Mayo. No adheriste al RIGI. No adheriste a la Ley de Reiterancia. ¿Y te autopercibís excluido? No escribas una cosa en Twitter y hagas otra en público. Hay millones de bonaerenses en el medio. ¿O tenés que pedirle permiso a CFK?”.