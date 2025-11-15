Santilli puso como ejemplo de la reforma laboral los cambios en Vaca Muerta

El ministro del interior destacó la modernización en Vaca Muerta como espejo de la reforma laboral que impulsa la gestión Milei

El ministro del Interior, Diego Santilli, anticipó los próximos pasos que dará el Gobierno en su objetivo de aprobar una reforma laboral en el Congreso.

“El gobierno trabaja en una reforma que ingresará próximamente. Esta semana la discutiremos en gabinete, para luego iniciar un camino de diálogo que apunte a una modernización laboral”, resaltó Santilli.

En declaraciones radiales en el marco de su viaje a Neuquén, Santilli puso como ejemplo de la reforma laboral a las modificaciones realizadas en Vaca Muerta.

“Acá se hizo una reforma muy importante y Vaca Muerta creció. Me tocó trabajar en la modernización laboral del convenio colectivo petrolero con (Guillermo) Pereyra, y eso le permitió expandirse y multiplicar la cantidad de trabajadores en un segmento donde la inversión vino, y se desarrolló”, expresó el funcionario.