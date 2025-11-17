Diego Santilli suma gobernadores a su agenda y busca apoyo para el Presupuesto 2026

El ministro del Interior, Diego Santilli , retomará esta semana su agenda de reuniones con los gobernadores y abrirá este lunes con dos encuentros en Casa Rosada.

Aunque ya mantuvo una ronda inicial de conversaciones durante su primera semana en funciones, el ministro busca completar las reuniones con los diez gobernadores restantes.

Alas 11 de la mañana recibirá al mandatario chaqueño Leandro Zdero, y cerca del mediodía hará lo propio con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Según señalaron fuentes del Ejecutivo, la intención de Santilli es consolidar apoyos políticos para la aprobación del Presupuesto 2026, en línea con la estrategia del presidente Javier Milei, que pone el foco en el equilibrio fiscal y en el avance de las reformas laboral, penal y tributaria.

Entre los primeros mandatarios con los que ya se reunió figuran Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

diego santilli alfredo cornejo conferencia (6) Alf Ponce Mercado / MDZ

Días atrás, el funcionario libertario subrayó que estas gestiones responden a una “instrucción directa del presidente Milei”, cuyo objetivo es fortalecer el diálogo con las provincias y conocer de primera mano sus prioridades para articularlas con el programa nacional de reformas.

Sin agenda para los peronistas

Por ahora, siguen al margen los mandatarios peronistas, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Santilli aseguró que este trabajo conjunto busca reconstruir el vínculo entre el Gobierno y el interior del país, generando una mesa de diálogo político que permita avanzar con los proyectos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso.