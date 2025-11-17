El plan de Javier Milei: definir las reformas y asegurar apoyo en el Congreso

El presidente concentrará su semana en reuniones con el Gabinete y gobernadores para consolidar el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas.

La agenda del presidente Javier Milei para esta semana estará marcada por reuniones con su Gabinete y el análisis de los lineamientos del plan económico y del Presupuesto 2026, mientras avanza el diálogo con los gobernadores a través de los encuentros coordinados por el ministro del Interior, Diego Santilli.

En paralelo, el asesor presidencial Santiago Caputo participará de los encuentros en Casa Rosada, donde el jefe de Estado planea revisar los próximos pasos de las reformas laboral, penal y tributaria. También se evalúa la posibilidad de que reciba a algunos ministros, aunque todavía no hay una fecha definida para esas reuniones.

Debido al feriado puente del viernes, dispuesto por el Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre), se prevé una reducción de la actividad oficial hacia el cierre de la semana. Por el momento, además de las reuniones de gestión y la mesa política, Milei tiene previsto participar el miércoles 19 en un evento de la Corporación América.

Diego Santilli continúa con su gira En tanto, Santilli abrirá la semana con un encuentro en Casa de Gobierno con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y continuará su ronda de conversaciones con mandatarios provinciales para asegurar respaldos políticos a las iniciativas del Gobierno nacional.

Además de las reuniones en la Rosada, el ministro realizará una gira por distintas provincias con el objetivo de discutir temas fiscales, el desarrollo de obras públicas y el avance de las leyes impulsadas por el Ejecutivo.