Se supo que la mamá que apostó el dinero la fiesta de egresados habría realizado otras estafas y quedó más complicada
Según trascendió, se tratarían de estafas por montos menores. Romina Enríquez pidió no ir a la cárcel.
En las últimas horas, se conoció que Romina Enríquez (42), la mujer que fue denunciada por gastarse en el casino los 25 millones de pesos que debían ser destinados a una fiesta de egresados. A través de su abogado, la involucrada pidió no ir a la cárcel.
Una de las voceras de las familias damnificadas detalló que Enríquez ya había estafado a otras personas, pero que como no eran montos tan grandes nadie la denunció.
“Tuvo que pasarnos esto a nosotros para que sus antecedentes salieran a la luz”, expresó Mónica, en diálogo con Red Ciudadana. Tras la denuncia y la viralización del caso, más personas se sumaron a la causa penal iniciada contra la denunciada por el delito de administración fraudulenta.
“No es solo la plata, es todo lo que conlleva. Tengo un cansancio mental, físico y emocional impresionante”, manifestó Mónica.
La "estafadora" de Misiones pidió no ir a la cárcel
Enríquez, la mujer denunciada por el presunto desvío de fondos destinados a la fiesta de egresados del 5° año de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de la ciudad de Eldorado, Misiones, pidió la eximición de prisión.
Fue su propio abogado quien se apersonó en el Juzgado de Instrucción Dos de la ciudad de Eldorado y a través de un escrito, solicitó que su clienta no sea detenida mientras avanza la investigación.