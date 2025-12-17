Se supo que la mamá que apostó el dinero la fiesta de egresados habría realizado otras estafas y quedó más complicada

Según trascendió, se tratarían de estafas por montos menores. Romina Enríquez pidió no ir a la cárcel.

Enríquez escribía artículos sobre la industria de los casinos y cómo ganar dinero con las apuestas virtuales.

En las últimas horas, se conoció que Romina Enríquez (42), la mujer que fue denunciada por gastarse en el casino los 25 millones de pesos que debían ser destinados a una fiesta de egresados. A través de su abogado, la involucrada pidió no ir a la cárcel.

Una de las voceras de las familias damnificadas detalló que Enríquez ya había estafado a otras personas, pero que como no eran montos tan grandes nadie la denunció.

“Tuvo que pasarnos esto a nosotros para que sus antecedentes salieran a la luz”, expresó Mónica, en diálogo con Red Ciudadana. Tras la denuncia y la viralización del caso, más personas se sumaron a la causa penal iniciada contra la denunciada por el delito de administración fraudulenta.

“No es solo la plata, es todo lo que conlleva. Tengo un cansancio mental, físico y emocional impresionante”, manifestó Mónica.

La "estafadora" de Misiones pidió no ir a la cárcel Enríquez, la mujer denunciada por el presunto desvío de fondos destinados a la fiesta de egresados del 5° año de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de la ciudad de Eldorado, Misiones, pidió la eximición de prisión.