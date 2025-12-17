Así es el blog de Romina Enríquez, la mujer que apostó toda la plata de la fiesta de egresados

El caso de Romina Enríquez (42) sigue dando de qué hablar. La mujer fue denunciada por apostar en el casino toda la plata de la fiesta de egresados del 5° año de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones . La suma alcanzaría los 25 millones de pesos .

Desde hace más de 5 años, la mujer de 42 años escribía sobre casinos en Argentina . “Soy un apasionado de la industria de los casinos en Argentina y me encanta compartir mis conocimientos con los demás a través de mi blog”, comienza el perfil de Enríquez”.

En su blog, Enríquez se muestra como una “experta en la materia”. Su principal objetivo es proporcionarles a sus lectores “la información más precisa y actualizada sobre la industria, así como darles una comprensión más profunda de la historia y el contexto del juego en Argentina”.

“Espero que mi blog pueda servir como un recurso valioso para cualquier persona interesada en esta fascinante industria”, concluye.

El blog de Enríquez cubre una amplia variedad de temas, como por ejemplo: las últimas novedades del sector, incluidas las aperturas de nuevos casinos y los cambios normativos , tendencias en la tecnología del juego y análisis en profundidad, además de comentarios sobre casinos individuales en Argentina.

Algunas de las publicaciones más llamativas son:

Dominar el arte de calcular las probabilidades: consejos y trucos

A quién apostar hoy: Consejos y análisis de expertos

¿Cuál es la edad legal para empezar a hacer apuestas deportivas?

Comprender la probabilidad de embarazo mientras se toman anticonceptivos

Cuáles son las probabilidades de ser alcanzado por un rayo?

Cómo avanza el caso

Enríquez, la mujer denunciada por el presunto desvío de fondos destinados a la fiesta de egresados del 5° año pidió la eximición de prisión. Fue su propio abogado quien se apersonó en el Juzgado de Instrucción Dos de la ciudad de Eldorado y, a través de un escrito, solicitó que su clienta no sea detenida mientras avanza la investigación.

estafa tres Enríquez reconoció por medio de un chat de WhatsApp haber gastado toda la plata en el casino.

Desde la defensa señalaron que la mujer, acusada de estafa, no se encuentra prófuga y que permanece en su domicilio junto a sus hijos. “La señora no está evadiendo a la Justicia”, sostuvo el letrado en diálogo con este medio, al confirmar que la imputada fue notificada formalmente de la instrucción de la causa.