Una mamá contradijo a la mujer que se gastó la plata de la fiesta de egresados en el Casino y la hundió: "Es falso"
Una de madre desmintió la versión de la recaudadora de la fiesta de egresados en Eldorado. Aseguró que Romina Enríquez no tiene problemas con el juego.
En las últimas horas, una grave denuncia sacudió a la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones. Un grupo de padres de alumnos de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 acusó a Romina Enríquez de haber utilizado indebidamente los 25 millones de pesos que habían sido reunidos para la fiesta de egresados.
Mónica Biczyk, madre de una de las estudiantes, aseguró que la situación salió a la luz el mismo día en que debía realizarse el evento. “Nos enteramos ese día que no se había hecho ningún pago”, afirmó. Según su relato, los responsables del salón informaron que los servicios no estaban abonados y decidieron suspender la celebración.
Te Podría Interesar
La mujer explicó que, meses antes, varios padres habían solicitado comprobantes de los pagos, pero nunca recibieron documentación que acreditara movimientos de dinero. “Jamás nos mostró recibos”, remarcó.
Respecto de las versiones que señalaban que Enríquez habría gastado el dinero en un casino, la madre fue contundente al desmentirlas. “Es falso que tenga problemas con el juego. Eso surgió cuando quedó acorralada por los otros padres”, sostuvo. Incluso agregó que en Eldorado existe un solo casino y que, de haber ocurrido algo así, la situación se habría conocido rápidamente. “Directamente se llevó la plata”, afirmó.
Finalmente hubo fiesta de egresados
El impacto del caso fue tal que llegó hasta el intendente de la ciudad, Rodrigo “Pipo” Durán. De acuerdo con Biczyk, la fiesta finalmente pudo realizarse gracias a su intervención: el jefe comunal se ofreció como garante, asumió la deuda ante los dueños del salón y logró que aceptaran reprogramar el evento. A cambio, los padres firmaron un compromiso para devolver diez millones de pesos.
Al reconstruir cómo Enríquez quedó a cargo de la recaudación, la mujer explicó que inicialmente eran dos madres las responsables de manejar los fondos. Sin embargo, una de ellas dejó de recibir transferencias por inconvenientes administrativos y Enríquez pasó a concentrar todo el dinero.
“La única operación que hizo fue un pago mínimo al salón”, señaló Biczyk. Según contó, tras estallar el conflicto, Enríquez aseguró haber reunido cuatro millones de pesos con ayuda de familiares, aunque el destino de ese monto aún es incierto. “Ahora todo quedará en manos de la Justicia”, concluyó.