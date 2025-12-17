Quién es Romina Enríquez, la mamá que apostó en el casino la plata para la fiesta de egresados

Romina Enríquez (42) fue denunciada por presunto desvío de fondos. Pidió no ir a la cárcel mientras avanza la investigación.

Enríquez apostó en el casino los 17 millones de pesos que debían ser destinados a una fiesta de egresados.

En las últimas horas, un caso generó revuelo en la provincia de Misiones, donde una mamá fue acusada de apostar en el casino los 17 millones de pesos que debían ser destinados a una fiesta de egresados. La involucrada reconoció que es ludópata y pidió no ir a la cárcel.

Quién es la acusada Se trata de Romina Enríquez (42), quien se muestra en en el blog CasinoTopsOnline como una “apasionada de la industria de los casinos en Argentina”. Según trascendió, desde hace más de cinco años, Enríquez escribe artículos sobre la industria de los casinos y cómo ganar dinero con las apuestas virtuales.

Romina Enríquez Misiones estafa Captura de pantalla - 1xbetar2.com “Es mi objetivo proporcionar a mis lectores la información más precisa y actualizada sobre la industria, así como darles una comprensión más profunda de la historia y el contexto del juego en Argentina”, detalla Enríquez en su blog.

Enríquez pidió no ir a la cárcel Enríquez, la mujer denunciada por el presunto desvío de fondos destinados a la fiesta de egresados del 5° año de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de la ciudad misionera de Eldorado, pidió la eximición de prisión.

estafa tres Enríquez reconoció por medio de un chat de WhatsApp haber gastado toda la plata en el casino. Fue su propio abogado quien se apersonó en el Juzgado de Instrucción Dos de la ciudad de Eldorado y a través de un escrito, solicitó que su clienta no sea detenida mientras avanza la investigación.