Relatos salvajes: un motociclista destrozó un auto con su casco y terminó rociado con gas pimienta

Un testigo captó el momento en el que el conductor del auto roció con gas pimienta al motociclista.

Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en el barrio porteño de Balvanera donde, tras una discusión de tránsito, un motociclista destrozó un auto con su casco. Sin embargo, el otro conductor lo roció con gas pimienta. La secuencia fue registrada por testigos.

El video se viralizó en las redes sociales en las últimas horas. Según trascendió, todo comenzó debido a que el motociclista le rompió uno de los espejos retrovisores al Fiat de color gris.

Por lo tanto, ambos conductores comenzaron a discutir. “¡Bajate, la concha de tu madre!”, le gritó el motociclista, quien se bajó de su moto y comenzó a insultar al otro conductor.

En las imágenes se observa el momento en el que el hombre comenzó a destruir el auto con su casco. Para frenar la agresión, el conductor del Fiat lo roció con gas pimienta. Sin embargo, esto desató la furia del hombre, quien continuó golpeando el vehículo con su casco.