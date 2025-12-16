Apareció la mamá que se gastó la plata de la fiesta de egresados en el casino y pidió no ir a la cárcel

Romina Enríquez, la mujer denunciada por el presunto desvío de fondos destinados a la fiesta de egresados del 5° año de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de la ciudad misionera de Eldorado , pidió la eximición de prisión. Lo hizo a través de su abogado, con un informe psiquiátrico.

La denuncia está radicada en el Juzgado de Instrucción Dos de la ciudad de Eldorado. Fue el propio defensor, Matías Sotelo, quien se apersonó en la dependencia judicial con un escrito en el que solicitó que su clienta, Romina Enríquez, no sea detenida mientras avanza la investigación.

En el mismo trámite, incorporó un certificado psiquiátrico que indica reposo médico, emitido en las últimas horas por una profesional y validado por la Policía de Misiones.

Desde la defensa señalaron que la mujer, acusada de estafa , no se encuentra prófuga y que permanece en su domicilio junto a sus hijos. “La señora no está evadiendo a la Justicia”, sostuvo el letrado en diálogo con este medio, al confirmar que la imputada fue notificada formalmente de la instrucción de la causa.

La denuncia penal, radicada por padres de alumnos, consigna un perjuicio económico estimado en 25 millones de pesos , una cifra superior a la que había trascendido inicialmente (en principio trascendió que el importe alcanzaba los 17 millones de pesos). Según las actuaciones, la acusada integraba la comisión organizadora y estaba a cargo de la administración de los fondos recaudados durante el año para la fiesta de egresados, dinero que no habría sido destinado al pago de proveedores ni del salón contratado.

En el marco de la investigación, ya declararon varios padres y el propietario del salón donde debía realizarse el evento, quienes aportaron documentación y comprobantes de pago.

Como se informara, las familias denunciantes indicaron que el faltante fue detectado el mismo día previsto para la celebración, cuando se confirmó que solo se había abonado una seña inicial.

La estafadora habría reconocido que el dinero lo despilfarró en el casino de la ciudad de Eldorado, aunque algunos padres no confiaron en este argumento. Pese a la situación, la fiesta se concretó tras un acuerdo entre los padres, los dueños del salón y la intervención del municipio, que permitió reorganizar de urgencia el evento para que los alumnos no perdieran su noche de egreso.

La causa continúa en etapa de instrucción, mientras la Justicia analiza el pedido de eximición de prisión y el alcance del certificado médico presentado por la defensa.