Se gastó los $17 millones de la fiesta de egresados de su hija en el casino y hubo escándalo

El día que debería haber sido el sueño de egresados se convirtió en una pesadilla para estudiantes secundarios de la Escuela Provincial de Comercio Nº19 de la ciudad misionera de Eldorado. Una mujer identificada como Romina Enríquez, mamá de una de las alumnas que terminaba el colegio, quien estaba encargada de recolectar el dinero para el pago de los diferentes servicios que implica la fiesta de egresados , gastó el dinero en el casino .

El dinero despilfarrado supera los 17 millones de pesos. En tanto que la mujer, quien reconoció por medio de un chat de WhatsApp haber utilizado el dinero en la casa de juegos, se encuentra prófuga y es buscada por la Policía. Por su parte, admitió que es ludópata .

El evento pudo realizarse definitivamente gracias al aporte solidario de un grupo de ciudadanos, entre ellos el intendente Rodrigo “Pipo” Durán quien aportó dinero en forma personal.

Igualmente, el evento se llevó a cabo con la amargura que representó esta situación delictiva. Más de 30 familias aportaron mensualmente alrededor de 68 mil pesos para garantizar la celebración.

"Paso a contar que todos los padres del 5to. año de la Escuela de Comercio fuimos estafados por Romina Enriquez que tenía toda la plata para pagar el evento de recepción; más de millones de pesos".

El hecho se conoció cuando el dueño del salón de eventos donde se realizaría la fiesta les comunicó a los padres que el mismo no estaba reservado debido a que no se depositó el dinero de la reserva. “Estamos todos los padres en salón Pirámide viendo que hacer, los chicos llorando".

estafa tres

Durante meses, los padres pidieron comprobantes y contratos, pero la mujer a cargo siempre esquivó las respuestas. “Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda nuestra confianza en una sola persona”, lamentó la mamá de una alumna. “Era un mar de llantos de las madres, los padres y los hijos”, describió uno de los testigos del momento en que se supo la verdad.

La situación se volvió aún más dolorosa cuando la mujer admitió tener problemas de ludopatía y explicó que había gastado el dinero en el casino. “La verdad, no hay justificación para lo que hice. Tengo problemas con el casino y usé (el dinero) y después, pensando que iba a recuperar, fui enterrando cada vez más”, se justificó ante los padres.

La mujer prometió gestionar un crédito para devolver el dinero, sin embargo, al día de hoy está prófuga. A pesar de esta estafa, los adolescentes tuvieron su fiesta de recepción.