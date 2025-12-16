Asaltó a un policía, lo encarcelaron y mató a un preso: fue condenado junto a los cómplices de ambos casos

La vida de Michael Cañete Tello cambió para siempre desde que perpetró el asalto contra un policía del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros ( GRIS ) y terminó baleado y tras las rejas, a comienzos de este año. Al poco tiempo, asesinó a un preso en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte y ahora fue condenado por ambos casos.

La investigación de ambas causas, que se unificaron bajo el liderazgo de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta , determinó que Cañete Tello actuó junto a José Antonio López Romero (31) en el violento robo a efectivo policial. Mientras que, en el homicidio del interno Alexander Rodríguez Carmona (20), ocurrido en marzo pasado, tuvo como compañero delictivo a Matías Ezequiel Jesús Araya (20).

Este martes, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) al frente de la instrucción llegó a un acuerdo con los defensores de los tres acusados para definir sus situaciones mediante un juicio abreviado inicial.

De esa forma, la jueza María Pietrasanta Digregorio , del Juzgado Penal Colegiado N°1 , homologó el acuerdo entre las partes y los tres imputados confesaron la autoría durante una audiencia que se celebró en el Polo Judicial Penal .

Seguidamente, la magistrada dictó el fallo, a través de la cual Cañete Tello fue condenado a la pena de 9 años de prisión por el asalto al policía del GRIS y el crimen intramuros de Rodríguez Carmona. Por el primer caso también fue sentenciado Lópéz Romero a 3 años de encierro; mientras que Araya terminó recibiendo un castigo de 9 años, ya que se le unificó una pena condena anterior con el homicidio del reo.

Brutal asesinato en la cárcel

Una de las tantas celdas del complejo penitenciario Almafuerte fue el escenario del brutal homicidio de Alexander Rodríguez Carmona, quien había sido recluido meses antes por una causa de salideras bancarias. La víctima fue golpeada, envuelta en frazadas y asfixiada por Araya y Cañete Tello, de acuerdo con la investigación.

portada araya Matías Ezequiel Jesus Araya, condenado a 9 años.

La reconstrucción del crimen sostiene que el 8 de marzo de este año los dos sujetos atacaron a Rodríguez Carmona en el Sector A1, frente a la presencia de otros internos.

Todo se habría dado en un contexto de acoso carcelario, en donde la víctima fue envuelta en mantas y cubierta con colchones durante aproximadamente 40 minutos. De esta manera, entre burlas de los presidarios presentes, la víctima murió por asfixia.

El asalto y tiroteo con un policía de elite

Meses antes, Cañete Tello y López Romero fueron detenidos por asaltar a un policía del GRIS en comienzos de este año. El intento de robo desembocó en un tiroteo que terminó con el primero de los delincuentes con una herida de bala en el pecho.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de enero de este año dentro del barrio Palumbo de Godoy Cruz, en donde los malvivientes se movilizaban a bordo de una motocicleta en busca de alguna víctima para robarle.

Pocos minutos después de las 2.30, se toparon con un sujeto —sin saber que se trataba de un policía de elite— en la calle Tiburcio Benegas e intentaron sustraerle su vehículo mediante de amenazas a punta de pistola. En ese momento, el efectivo sacó su arma reglamentaria y disparó contra Cañete Tello, quien le estaba apuntando, hiriéndolo en el pecho de un impacto de bala con entrada y salida.

portada cañete Michael Samir Cañete Tello, condenado a 9 años.

Seguidamente, López Romero, con su compañero herido, arrancó la moto en la que se desplazaban y lo trasladó hasta el Hospital Central. Allí, las autoridades advirtieron que Cañete Tello había sido baleado por el funcionario público y quedó detenido, una vez que recibió el alta.

En tanto, mediante un patrullaje posterior se logró dar con su cómplice, mientras iba a buscar a la novia de Cañete Tello para llevarla al nosocomio capitalino.

portada romero José Antonio López Romero, condenado a 2 años y 10 meses.

A momento de esta detención, los dos malvivientes ya contaban con antecedentes. En el caso de López Romero por el delito de portación ilegítima de guerra durante el año pasado. En tanto, Cañete Tello había sido aprehendido por tenencia de arma de fuego y encubrimiento simple, entre los años 2023 y 2024.

Poco después del asalto al policía, López Romero se fugó de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A), aunque fue recapturado tras un corto tiempo en la clandestinidad. Ahora, tanto él como su compañero delictivo fueron condenados.