Balearon a una niña inocente durante un feroz tiroteo en Las Heras y se reavivó una guerra de bandas

Una guerra de bandas tiene al maltraer a los vecinos del barrio 8 de Abril y alrededores en El Challao , Las Heras . En los últimos meses, se han registrado numerosos enfrentamientos armados entre gavillas que se disputan el control del territorio. El último fin de semana, una niña de 11 años resultó herida en un nuevo tiroteo .

Fuentes policiales revelaron a MDZ que alrededor de las 21 del domingo 14 ingresó un llamado a la línea de emergencias 911 para alertar sobre abundantes detonaciones de arma de fuego en el interior de la barriada ubicada hacia el noreste de la rotonda de Los Bomberos , a escasos metros del coqueto complejo privado residencial La Bastilla .

Inmediatamente, personal de Cámaras verificó que cinco sujetos con prendas oscuras estaban realizando disparos de arma de fuego sobre calle Valle de Las Leñas , motivo por el que uniformados fueron desplazados hacia ese sector.

Una vez allí, los policías entrevistaron a vecinos, quienes aportaron que instantes antes se produjo un enfrentamiento entre dos bandas de la zona y, a raíz de eso, resultó herida de bala una niña que quedó en medio de las dos facciones. Al parecer, la víctima fue trasladada por su padre hasta el Hospital Lagomaggiore , a bordo de un vehículo particular.

En ese nosocomio, la pequeña recibió las primeras asistencias de los médicos que constataron que había sufrido el impacto de un proyectil en el hombro izquierdo, por lo que fue derivada al Hospital Notti .

La detención de los sospechosos

Al mismo tiempo, las tareas de los efectivos continuaban en la escena del tiroteo, donde se practicó un patrullaje que permitió aprehender a dos sospechosos. Los sujetos intentaron ocultarse en un domicilio, pero antes fueron reducidos por los funcionarios públicos que encabezaron el operativo.

Acto seguido, constataron que los presuntos autores eran dos hermanos, identificados como Diego Gabriel y Ricardo Armando Manuel Funes Estrella, de 22 y 27 años, respectivamente. Mientras eran subidos al microcalabozo de una movilidad, vecinos comenzaron a agredir a los policías, motivo por el que fueron rápidamente trasladados hasta la Comisaría 43°.

subcomisaria iriarte barrio 26 de enero (1).JPG La Subcomisaría Iriarte, donde alojan a los detenidos judiciales en Las Heras. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Posteriormente, por disposición de la Oficina Fiscal Las Heras N°1, quedaron alojados en la Subcomisaría Iriarte, a la espera de que la Justicia definiera su situación procesal. Previamente, pasaron por el Cuerpo Médico Forense (CMF), donde se les practicó una prueba de guantelete o barrido electrónico para determinar si había disparado un arma de fuego en los momentos previos.

La investigación y el estado de la víctima

En tanto, se solicitaron los trabajos de la Unidad Investigativa Departamental Las Heras (UID) en el teatro del hecho, así como también de la Policía Científica. Mediante las tareas, los peritos levantaron en la escena seis vainas servidas, aunque se estimaba que hubo muchos más disparos, por lo que los sujetos que intervinieron en la balacera podría haber utilizado tanto pistolas como revólveres, explicaron las fuentes consultadas.

Por último, en el Notti se logró establecer que la víctima se encontraba fuera de peligro, aunque debían realizarle algunos estudios para desestimar que el proyectil le haya quedado alojado en cuerpo.

Una interminable guerra de bandas

Desde mediados de este año que se vienen registrando enfrentamientos armados en ese sector de El Challao, teniendo como epicentro del conflicto al barrio 8 de Abril y el asentamiento 25 de Marzo. Tal como lo reveló previamente MDZ, bandas sindicadas por venta de drogas y delitos contra la propiedad, que tienen base en ambos complejos, se disputan el control del territorio.

Eso no es todo, ya que personajes de ambas facciones acarrean problemas familiares y barriales de vieja data, situación que agrava la disputa entre las dos partes. Más allá de que algunos de los sujetos que han protagonizado los enfrentamientos terminaron cayendo en las garras policiales, los cruces a tiros no cesan.

PORTADA Nico Nueva Así se mostraba el Nico, el delincuente juvenil detenido en Las Heras. (Se pixela el rostro por tratarse de un menor de edad) MDZ.

Uno de los presuntos partícipes del conflicto que fueron detenidos fue el Nico, un menor de 16 años que se mostraba armado en las redes y quedó internado en el exCose acusado de intentar asesinar a dos jóvenes a principios de octubre.

En tanto, un compañero suyo, identificado como Tomás Gabriel Lara (18), fue condenado el mes pasado a pena de 3 años y 6 meses de prisión en efectivo por el delito de portación de arma de guerra de uso civil condicional, luego de caer a fines de octubre tras un tiroteo, con un arma policial robada en su poder.

PORTADA Tomás Lara Tomás Lara y el arma policial que le secuestraron tras un tiroteo. MDZ.

Ahora, la guerra de bandas sumó un nuevo capítulo con un inocente baleada y dos detenidos que quedaron a disposición de la Justicia, en medio de la investigación por la seguidilla de hechos violentos.