Habló el hombre que detuvo el tiroteo en Australia: "no podía soportar ver a gente morir"

A varios días del tiroteo ocurrido durante una celebración de Janucá, en Australia se continúa asimilando las consecuencias de un ataque que dejó al menos 16 personas muertas, incluido uno de los presuntos atacantes.

En ese escenario, la historia de Ahmed al-Ahmed, el hombre que se lanzó contra uno de los agresores y logró quitarle el arma, se consolidó como uno de los gestos más recordados de aquella noche.

El ataque tuvo lugar en Bondi y quedó registrado en imágenes que recorrieron Australia y el mundo. En los videos se observa a Ahmed corriendo hacia el atacante, arrojándose sobre él y forcejeando hasta desarmarlo, una acción que evitó que continuara disparando contra la multitud.

Tras varios días de recuperación Ahmed no ha hablado, pero si su familia. Mustafa al-Asaad, primo de Ahmed, explicó que su intervención respondió a una reacción profundamente humana. "No podía soportar ver a gente morir", relató en diálogo con el canal Al Araby, y sostuvo que su primo actuó por una cuestión de conciencia. "Fue un acto humanitario, más que cualquier otra cosa. Está muy orgulloso de haber salvado aunque sea una sola vida", dijo, y agregó que Ahmed le contó: "Cuando vi a las personas muriendo por los disparos, no podía soportarlo. Dios me dio fuerza y creí que podía detener a esa persona para que dejara de matar" .

Otro primo, Jozay, explicó que Ahmed se encuentra internado en estado crítico pero estable en el hospital St George de Sídney, en Australia, tras haber sido sometido a una primera cirugía. "Está bajo mucha medicación y no puede hablar bien", indicó, y señaló que el proceso médico incluye nuevas intervenciones debido a las heridas sufridas durante el forcejeo.

El gesto de Ahmed recibió el reconocimiento de las máximas autoridades de Australia. El primer ministro Anthony Albanese se refirió públicamente a su accionar y afirmó: "Ahmed al-Ahmed le quitó el arma a ese perpetrador, con un riesgo enorme para su propia vida, sufrió heridas graves y actualmente está siendo operado en el hospital", al destacar que su conducta reflejó un espíritu de solidaridad ampliamente valorado en el país.

image Ahmed al-Ahmed permanece internado en Australia tras enfrentarse al atacante y evitar que continuara disparando contra la multitud. Australian Prime Minister

En la misma línea, el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, lo definió como un héroe al referirse a su intervención durante el ataque. "Su valentía increíble sin dudas salvó incontables vidas cuando desarmó a un terrorista, asumiendo un riesgo personal enorme", escribió en Instagram, y agregó que "no hay dudas de que se habrían perdido muchas más vidas si no fuera por su coraje desinteresado".

Los padres de Ahmed, Mohamed Fateh al-Ahmed y Malakeh Hasan al-Ahmed, relataron a ABC News que su hijo recibió entre cuatro y cinco disparos en el hombro durante el enfrentamiento. Su padre lo definió como un héroe y afirmó: "Mi hijo es un héroe. Sirvió en la policía y siempre tuvo la pasión de defender a la gente". Su madre, en tanto, contó el impacto emocional que vivió al recibir la noticia desde Australia. "No paraba de culparme y llorar cuando me llamaron para decirme que le habían disparado", expresó, y agregó que su hijo actuó al ver la desesperación de las víctimas. "Vio que la gente estaba muriendo y perdiendo la vida, y cuando ese hombre se quedó sin municiones, le quitó el arma, pero fue alcanzado por los disparos", relató. "Rezamos para que Dios lo salve", concluyó.

El padre también remarcó que Ahmed no pensó en la identidad de las personas a las que estaba ayudando. "Cuando hizo lo que hizo, no pensó en el origen de las personas que estaba salvando", sostuvo, y añadió: "No discrimina entre una nacionalidad y otra. Especialmente aquí, en Australia, no hay diferencia entre un ciudadano y otro".

La inteligencia australiana había investigado en 2019 a uno de los tiradores

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó que la agencia de inteligencia de Australia (ASIO) había investigado en 2019 a uno de los presuntos atacantes del atentado ocurrido en Bondi, identificado como Sajid Akram, quien fue abatido por las fuerzas de seguridad tras el ataque.

La información fue brindada por el propio Albanese durante una entrevista en un programa matutino de la cadena pública australiana ABC. Allí explicó que la investigación se realizó cuatro años antes del atentado y que incluyó entrevistas con varios integrantes del entorno familiar, entre ellos el propio Sajid Akram, padre de Naveed Akram, señalado como el segundo implicado en el ataque.

Según detalló el jefe del Ejecutivo, esa pesquisa no arrojó señales de extremismo. “Hubo una investigación. El padre fue entrevistado en ese momento y no se mostró indicio alguno de radicalización”, afirmó Albanese.

El primer ministro agregó que el director general de ASIO informó posteriormente al gabinete nacional sobre los alcances de ese trabajo. De acuerdo con esa exposición, el organismo examinó el caso en 2019, entrevistó tanto a familiares como a personas cercanas al entorno del investigado y amplió el análisis con el objetivo de detectar posibles riesgos.

“ASIO hizo eso en su momento y concluyó que no había pruebas de radicalización”, subrayó Albanese al referirse a las conclusiones finales de la investigación.