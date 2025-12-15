Identificaron a los autores del ataque antisemita en Australia: quiénes son

Las autoridades australianas identificaron a los responsables del tiroteo durante una celebración judía, mientras continúan investigando los motivos del ataque.

Uno de los terroristas fue identificado como un joven de origen pakistaní que llegó al país para completar sus estudios.

Tras el trágico tiroteo que ocurrió este domingo en Bondi Beach, en Sídney, Australia, las autoridades confirmaron la identidad de ambos terroristas, encargados de llevar a cabo el ataque antisemita durante una celebración de Jánuca, donde el número de muertos llegó a las 16 personas. Según confirmaron, se trataría de un padre y su hijo de origen pakistaní.

El mayor de los terroristas no fue identificado, aunque sería un hombre de 50 años que falleció producto de un enfrentamiento con la Policía. Este fue quien terminó siendo desarmado por uno de los civiles en el lugar.

Mientras que el otro tirador sería el hijo de este, identificado como Naveed Akram, un joven de 24 años, también de origen pakistaní, oriundo de Lahore. El tirador, que actualmente se encuentra hospitalizado, llegó al país ya que estudiaba en una universidad de Sídney. Así, la Policía local ya identificó a los atacantes y descartó la posibilidad de un tercer tirador.

Las primeras investigaciones luego del ataque La Policía llevó a cabo el allanamiento en una casa ubicada en Bonnyrigg, donde aparentemente residían. De todas formas, luego del procedimiento, no encontraron contenido vinculado a ideologías extremistas ni tampoco ningún mensaje antisemita. A su vez, tampoco pudieron encontrar ningún tipo de publicación o comentario en redes sociales que pudiera determinar la razón que motivó el ataque.

Durante la investigación, la Policía pudo confirmar que el joven de 24 años había realizado estudios terciarios en la Universidad Hamdard de Islamabad, en su país de origen, y que llegó a Australia para continuarlos en la Universidad Central de Queensland, además de haber tenido un breve paso por otro instituto, donde lo calificaron como “estudiante modelo”.