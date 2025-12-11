Cayó la viuda negra de los "mates de los sueños": así atrapaba a sus víctimas
Se trata de Ramona Isabel Ramírez, quien usaba perfiles falsos en Tinder y Facebook para seducir a sus víctimas.
Un nuevo ataque de viuda negra tuvo lugar en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, donde un hombre de 70 años fue drogado y robado por una mujer de 60 años conocida como Ramona o “Roxana”. La sospechosa fue capturada por la Policía en la provincia de Corrientes.
Se trata de Ramona Isabel Ramírez, quien es conocida por sus “mates de los sueños”, que combinan yerba y drogas. Según trascendió, era abogada pero perdió la licencia por reiteradas estafas y por falsificar documentación para quedarse con una propiedad.
Cuál era su modus operandi
Ramona usaba perfiles falsos en Tinder y Facebook para seducir a sus víctimas. Cuando concertaba el encuentro, los drogaba y luego les robaba sus pertenencias. Este fue el caso de su última víctima.
Se trata de un hombre de 70 años oriundo de San Carlos de Bariloche que decidió viajar a Concordia para concertar un encuentro con Ramona. El pasado 11 de noviembre, el hombre recogió a la mujer por la terminal de ómnibus. Sin embargo, en un momento de la noche se empezó a sentir mal y la mujer le dio un “analgésico” que lo durmió hasta las 9.30 de la mañana del día siguiente.
Cuando se despertó se encontró con que la mujer no estaba, así como su billetera, sus pertenencias y su camioneta. Inmediatamente, radicó la denuncia y la Policía localizó a la sospechosa en Corrientes.
El Juzgado de Garantías N°2 ordenó un allanamiento en el domicilio de Ramon. Durante dicho procedimiento, los efectivos capturaron a la mujer y secuestraron dos celulares, 5.200 dólares y la camioneta que había sido sustraída en Concordia. En estos momentos, se encuentra a disposición de la Justicia.