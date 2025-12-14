Ataque en Bondi Beach: ya son 16 los muertos y 40 los heridos durante una celebración judía en Australia
Un padre, abatido, y su hijo, que permanece hospitalizado bajo custodia, cometieron el ataque. En la playa se celebraba una festividiad judía.
El número de víctimas mortales del tiroteo masivo del domingo en una celebración judía en el balneario de Bondi Beach de Sídney ascendió a 16, informó la policía a primera hora del lunes.
A su vez, las autoridades australianas confirmaron este lunes que los presuntos autores del atentado terrorista perpetrado el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.
Te Podría Interesar
La policía dijo en una publicación en X que 16 personas habían muerto y 40 permanecían en el hospital tras el tiroteo.
El mensaje no especificaba si el presunto autor del tiroteo, que murió inicialmente el domingo, u otro que se encontraba en estado crítico, estaban incluidos en ese número.
Ataque en Bondi Beach, Australia
Las autoridades australianas confirmaron este domingo la muerte de 16 personas, incluido un atacante, y al menos 40 heridos en un tiroteo en Bondi Beach, Sídney.
En la playa se estaba celebrando un evento para marcar el inicio de Janucá (una festividad judía) al que asistían más de 1.000 personas, dijo la policía.
El primer ministro de Nueva Gales del Sur (NSW), Chris Minns, afirmó que el ataque fue "diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney".