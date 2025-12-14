El número de víctimas mortales del tiroteo ‌masivo del domingo en una ‌celebración judía en el balneario de Bondi Beach de Sídney ascendió a 16, ‌informó la policía a primera hora ‍del lunes.

A su vez, las autoridades australianas confirmaron este lunes que los presuntos autores del atentado terrorista perpetrado el domingo en la playa de Bondi, en Sídney, son un hombre de 50 años, que murió tras el enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

La policía dijo en una publicación en X que 16 personas habían ‌muerto y 40 permanecían en el hospital tras el tiroteo.

El mensaje no especificaba si el presunto autor del tiroteo, que murió inicialmente el domingo, u otro que ‍se encontraba en estado crítico, estaban incluidos en ese número.

Las autoridades australianas confirmaron este domingo la muerte de 16 personas, incluido un atacante, y al menos 40 heridos en un tiroteo en Bondi Beach, Sídney.

Ataque en Bondi Beach

En la playa se estaba celebrando un evento para marcar el inicio de Janucá (una festividad judía) al que asistían más de 1.000 personas, dijo la policía.

El primer ministro de Nueva Gales del Sur (NSW), Chris Minns, afirmó que el ataque fue "diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney".