La influencer Mercedes Roa vivió un ataque en Marsella: su estado de salud es este

Los seguidores de Mercedes Roa se mantienen muy atentos a sus plataformas en espera de su aparición.

MDZ México

La noche de fiesta terminó mal. Mercedes Roa, la popular creadora de contenido que ganó fama en la Kings y Queens League, fue víctima de un ataque en Marsella, Francia. La noticia generó gran preocupación entre su comunidad de seguidores. Se confirma que la mexicana está fuera de peligro y tranquila.

Cómo fue el ataque a Mercedes Roa

La agresión se dio en la madrugada del lunes 8 de diciembre, mientras la influencer se encontraba en el Barrio de la Ópera, una zona muy transitada del centro de la ciudad de Marsella. Ella había asistido a diversas actividades relacionadas con la Liga Universe, un evento de gran nivel que reunió a figuras deportivas de renombre mundial.

El incidente comenzó cuando un grupo de jóvenes atacó a una amiga que la acompañaba en ese momento. Al presenciar la situación de peligro, la mexicana intervino de inmediato para defenderla y fue golpeada. Sucedió cerca de las seis de la mañana, según los informes.

La primera persona en enviar un mensaje tranquilizador fue su hermana, Camila Roa, a través de su cuenta de Instagram. Afirmó, con total seguridad, que su hermana se encuentra "sana y salva". Este mensaje tan directo trajo una gran paz a sus miles de seguidores que esperaban cualquier señal de mejoría. Su entorno familiar indicó que la misma Mercedes pronto ofrecerá detalles. El actual silencio de la influencer se debe a su necesidad de descanso absoluto.

Otro que confirmó la buena salud de la mexicana fue el creador de contenido PipePunk. "Se encuentra bien y fuera de peligro", un mensaje que complementó el testimonio de Camila Roa.

Mercedes Roa estaba en Marsella para asistir a la Liga Universe, un evento espectacular en el Estadio Velódromo de la ciudad francesa. Allí compartió espacio con figuras históricas del fútbol, como Zinedine Zidane y el reconocido empresario Gerard Piqué. Fue un viaje de trabajo y celebración que, infortunadamente, culminó con el incidente que conmocionó a sus fanáticos.

La zona donde ocurrió el asalto, el Barrio de la Ópera, es muy famosa por su vibrante movimiento nocturno. Está llena de bares, restaurantes y teatros. No obstante, sucesos así recuerdan la importancia de la prudencia en cualquier rincón del mundo, sin importar su fama. La seguridad personal es un tema primordial para las figuras públicas.

