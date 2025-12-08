Esta película de Netflix te dejará pensando por días

¿Hay vida después de la muerte? Esta película de Netflix muestra el lado oscuro. Te sorprenderá hasta el final.

La ciencia logra lo impensable, pero a qué costo. Esta película de ciencia ficción en Netflix, "The Discovery", muestra la existencia comprobada de vida tras muerte. El impacto social de esta revelación lanza al mundo a una espiral de crisis, donde millones de individuos buscan apresurar su tránsito. Un relato profundo sobre la fe, la moralidad y la sombra de lo desconocido.

Una película profunda El científico responsable de la prueba persiste en su investigación, ajeno al pánico masivo. Mientras tanto, el planeta se fractura entre la esperanza de una nueva existencia y el dolor de quienes pierden a sus seres queridos. La humanidad se confronta con la ética de un hallazgo que desestabiliza toda noción de vida.

película4 En medio de este caos existencial, el hijo del científico regresa al hogar. Él intenta asimilar las repercusiones del trabajo paterno y el dilema moral que esto desató. Su viaje personal lo lleva a un instituto aislado, un lugar donde se concentran los estudios sobre el trascender.

Allí conoce a una mujer marcada por una tragedia personal y una profunda culpa. Ella se convierte en su compañera en la búsqueda de respuestas sobre ese "otro lado". Juntos, exploran las instalaciones y los registros que guardan los secretos del hallazgo, buscando una verdad menos evidente.