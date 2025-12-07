Una comedia fantástica en Netflix que esconde secretos de brujería

La comedia de Netflix va de la sorpresa a lo mágico y lo mundano. Ver a la protagonista usar sus poderes para conseguir beneficios sociales es tremendo.

La vida adolescente es un caos. En esta comedia de Netflix, “Tú no eres especial”, Amaia creía que cambiar Barcelona por Salabarria era lo peor que le pasaría. Qué equivocada estaba. La mudanza a casa de su abuela, una figura de intachable reputación local, desata una serie de eventos sobrenaturales que la obligan a replantearse todo. Sus nuevos amigos le confirman los rumores del pueblo: ella tiene poderes mágicos.

Una comedia para adolescentes Amaia descubre que su abuela era, de hecho, la bruja del pueblo. Este giro en la trama introduce una dimensión de comedia juvenil fantástica. La protagonista se enfrenta al dilema de si estos dones son una bendición o si tan solo son una herramienta para ganar dinero fácil en el instituto.

comedia 2 La serie centra su atención en los cambios de la joven Amaia. Ella es un personaje que muestra los vaivenes emocionales de su edad. En un momento se siente insegura, pero al instante siguiente actúa con una valentía desmedida, impulsada por una simple mirada de su crush.

Vive el presente al máximo, sin detenerse a pensar en las consecuencias. Esta actitud la lleva a utilizar la magia sin medir las repercusiones. Sus hechizos comienzan a afectar a muchas personas de la escuela, lo cual aumenta el riesgo de que sus secretos queden expuestos.