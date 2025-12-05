Acaba de llegar a Netflix y es la docuserie del momento

Tras más de 10 años de preparación, Netflix estrena el documental “Sean Combs: Ajuste de cuentas”, que revela su caída y polémicas.

Netflix estrenó recientemente una docuserie que ya se posiciona entre las más polémicas de todos los tiempos. Se trata de Sean Combs: ajuste de cuentas, una producción de cuatro capítulos que investiga y expone los momentos más oscuros en la vida de Sean “Diddy” Combs, una figura tan influyente como controversial dentro de la industria musical.

Para quienes el nombre les resulta conocido, la serie ofrece un recorrido profundo por el ascenso del rapero, productor y creador del imperio Bad Boy Records, mostrando cómo se construyó uno de los personajes más discutidos del último tiempo. El estreno llega apenas unos meses después de que Combs recibiera su condena, lo que encendió aún más el interés (y el debate) en torno al documental.

Un repaso por las acusaciones que rodean a Diddy Para quienes no conocen su historia, la docuserie funciona como una puerta de entrada a las múltiples investigaciones que han rodeado al artista durante años. Entre los temas más sensibles, se abordan acusaciones vinculadas a prostitución, abusos, manipulación dentro de su sello discográfico e, incluso, presuntas conexiones con muertes de figuras como Tupac Shakur o las influencias en torno al asesinato del rapero The Notorious B.I.G.

Pese a lo delicado del contenido, Netflix sostiene que todo el material fue obtenido de manera legal. De hecho, antes del estreno, los abogados de Diddy intentaron frenar su lanzamiento, pero la plataforma siguió adelante con la publicación.

Mira el trailer Embed - Sean Combs: The Reckoning Teaser Netflix Lo que muestra el documental A lo largo de sus cuatro episodios, Sean Combs: ajuste de cuentas reconstruye: