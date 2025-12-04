Netflix sorprende con una película romántica perfecta para ver antes de Navidad

Esta película navideña logró meterse entre lo más visto de Netflix con una historia de amor, negocios y segundas oportunidades.

Las comedias románticas navideñas están siendo protagonistas en el streaming, especialmente, en el catálogo de Netflix. Una de las que está en el ranking de lo más visto es Champagne Problems, un film del 2025 que logró captar la atención gracias a sus historias livianas y paisajes europeos.

Según los rankings de FlixPatrol, el film escaló posiciones rápidamente y se volvió una de las opciones más elegidas durante las semanas previas a Navidad, un período clave para este tipo de propuestas.

De qué trata la nueva película de Netflix La historia sigue a una ejecutiva experta en fusiones y adquisiciones que viaja a Francia con un objetivo claro: concretar la compra de una reconocida marca de champán antes de las fiestas. Eficiente, racional y enfocada en su carrera, la protagonista ve cómo su plan se desarma cuando conoce a un hombre encantador que encarna todo lo que ella no tenía previsto. El conflicto crece cuando descubre que ese romance tiene un giro inesperado: él es el hijo del fundador de la empresa que ella intenta adquirir.

Captura de pantalla 2025-11-28 094454 El encanto europeo que impulsa a la película en el ranking de Netflix. Foto: Archivo Con Minka Kelly al frente del elenco, acompañada por Xavier Samuel, la película encuentra su fuerza en la química entre los protagonistas y en una ambientación cuidada, llena de viñedos, cenas elegantes y postales francesas ideales para acompañar una historia de amor navideña.

Dirigida por Mark Steven Johnson, Champagne Problems no busca reinventar el género. Apela a fórmulas de las comedias románticas conocidas, con un mensaje optimista sobre el amor y las segundas oportunidades.