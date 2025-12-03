Netflix presentó una nueva historia ambientada en el universo The Witcher

La película The Rats: A Witcher Tale llegó a Netflix y expande el universo de una exitosa saga con acción, intriga y fantasía oscura.

Dolph Lundgren encabeza el elenco junto a Christelle Elwin y Ben Radcliffe en esta producción de Netflix.

Cuando se habla del universo de The Witcher, la atención suele centrarse en Geralt de Rivia y sus batallas contra monstruos. Sin embargo, luego de lanzar su nueva temporada, Netflix decidió ampliar la saga con una propuesta distinta: una película que pone el foco en “Los Ratas”, una banda de jóvenes forajidos que buscan sobrevivir en un mundo hostil.

Una historia de intriga y acción en Netflix La trama sigue a este grupo de desadaptados que planea el mayor golpe de sus vidas contra un mercenario despiadado. Con un tono más oscuro y callejero que la serie principal, la película mezcla fantasía, violencia y aventura, mostrando el lado más crudo del continente.

El film está dirigido por Mairzee Almas y cuenta con un reparto encabezado por Dolph Lundgren, junto a Christelle Elwin, Ben Radcliffe, Fabian McCallum, Aggy K. Adams, Connor Crawford y Juliette Alexandra.

shutterstock_2553298831 La película muestra a un grupo de jóvenes bandidos que planean el mayor atraco de sus vidas. Foto: Archivo Aunque la expectativa era alta por pertenecer al universo de The Witcher, las primeras críticas fueron dispares: en IMDb apenas alcanza 4,5/10, lo que refleja que no convenció a todos los fanáticos de esta historia intensa. Sin embargo, en Netflix rápidamente ocupó un puesto entre lo más visto.