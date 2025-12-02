Mascotas: ¿la planta malamadre es peligrosa para los gatos?

La malamadre decora miles de casas con mascotas, aunque genera dudas sobre si representa un riesgo para los gatos.

Esta planta resulta irresistible para algunas mascotas. Foto: Archivo

La planta malamadre, también conocida como cinta o lazo de amor, es una de las más elegidas por su resistencia y fácil cuidado. El problema aparece cuando hay mascotas en la casa, especialmente gatos, ya que sus hojas largas y colgantes suelen resultar irresistibles para ellos.

¿Es tóxica para los gatos? La buena noticia es que no se trata de una planta altamente tóxica. Sin embargo, si el gato la mastica o la come con frecuencia, puede provocarle malestares digestivos leves.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Vómitos

Náuseas

Diarrea ocasional

Babeo Conoce el truco ideal para evitar que tu gato se coma las plantas. Foto: Pixabay - pixabay.com Conoce los trucos para evitar que tu gato se coma las plantas. Foto: Pixabay - pixabay.com Por qué los gatos la muerden Muchas veces no lo hacen por hambre. A los gatos les atrae porque:

Se parece al pasto

Sus hojas se mueven fácilmente

Les sirve como estímulo para jugar Qué hacer si tenés esta planta y un gato Para evitar problemas, se recomienda: