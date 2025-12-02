Presenta:

Mascotas: ¿la planta malamadre es peligrosa para los gatos?

La malamadre decora miles de casas con mascotas, aunque genera dudas sobre si representa un riesgo para los gatos.

Alejandro Llorente

Esta planta resulta irresistible para algunas mascotas. Foto: Archivo

La planta malamadre, también conocida como cinta o lazo de amor, es una de las más elegidas por su resistencia y fácil cuidado. El problema aparece cuando hay mascotas en la casa, especialmente gatos, ya que sus hojas largas y colgantes suelen resultar irresistibles para ellos.

¿Es tóxica para los gatos?

La buena noticia es que no se trata de una planta altamente tóxica. Sin embargo, si el gato la mastica o la come con frecuencia, puede provocarle malestares digestivos leves.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

  • Vómitos

  • Náuseas

  • Diarrea ocasional

  • Babeo

Conoce el truco ideal para evitar que tu gato se coma las plantas. Foto: Pixabay - pixabay.com
Por qué los gatos la muerden

Muchas veces no lo hacen por hambre. A los gatos les atrae porque:

  • Se parece al pasto

  • Sus hojas se mueven fácilmente

  • Les sirve como estímulo para jugar

Qué hacer si tenés esta planta y un gato

Para evitar problemas, se recomienda:

  • Colocar la planta en lugares altos o colgantes

  • Ofrecer pasto para gatos como alternativa segura

  • Observar si aparecen síntomas tras el contacto

  • Consultar con un veterinario si las molestias se repiten

En este sentido, expertos advierten que la planta malamadre no es mortal para los gatos, pero no es ideal que la consuman. Con algunos cuidados simples, es posible convivir con esta planta sin poner en riesgo la salud de tu mascota.

