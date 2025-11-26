Qué plantas podés tener si convivís con un gato en casa

Convivir con un gato y tener plantas en casa es posible si se eligen especies que no resulten tóxicas y se toman precauciones básicas para cuidar su salud.

Convivir con un gato no implica renunciar a las plantas en casa, siempre que se elijan especies seguras.

Tener plantas de interior y mascotas no es incompatible. Muchas especies comunes pueden resultar tóxicas para ellos, ya sea por ingestión accidental o por contacto. Sin embargo, también existen varias plantas que son totalmente seguras y que podés tener en casa sin poner en riesgo a tu gato.

Plantas seguras para convivir con gatos Estas son algunas de las especies más recomendadas para hogares con felinos:

Palmera areca: no es tóxica y, además, ayuda a purificar el aire.

Calatea: muy decorativa, con hojas llamativas y completamente segura.

Helecho de Boston: ideal para interiores y sin efectos nocivos para los gatos.

Bambú de la suerte: resistente y apto para convivir con mascotas.

Orquídeas: no representan riesgos si el gato las muerde o roza.

Pilea peperomioides: popular por su estética y segura para animales. Estas plantas permiten sumar verde al hogar sin preocupaciones y son una buena opción si el gato suele curiosear o morder hojas.

gato-mesa-plantas-alrededor_23-2148928464.jpg Algunas plantas de interior no representan riesgos para la salud de los gatos y son ideales para el hogar. Foto: Archivo Dónde colocar las plantas en casa Aunque las plantas sean seguras, es recomendable ubicar las macetas en lugares estables y evitar abonos o pesticidas químicos, ya que esos productos sí pueden resultar peligrosos. También es clave observar el comportamiento del gato: si muestra tendencia a masticar plantas, lo ideal es ofrecerle pasto para gatos como alternativa.