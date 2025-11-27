El día que Maradona cambió un destino y Netflix lo llevó a la pantalla

El fútbol a veces decide el curso de una vida entera. La película Fue la mano de Dios , disponible en Netflix, es mucho más que un simple retrato de Nápoles en los 80. Es un relato autobiográfico donde el destino y Diego Maradona se unen en una tragedia. La historia muestra cómo un joven fanático esquivó a la muerte por seguir a su equipo.

Netflix y un homenaje a Maradona y a la vida La trama se desarrolla en la Nápoles de los años ochenta. El joven Fabietto, alter ego del cineasta Paolo Sorrentino, vivía su pasión por el fútbol al límite. Con Diego Maradona como talismán, el equipo local estaba a punto de ganar su primer título de la Serie A. Fue una época de gloria y fervor, pero que un evento lo cambiaría todo.

netflix2 El domingo 5 de abril de 1987 estaba marcado para una reunión familiar fuera de casa. El joven Paolo, entonces de 17 años, tenía planeado viajar con sus padres a su casa en las montañas cercanas. Sin embargo, el amor por su equipo hizo que pidiera un permiso especial y único a sus tutores. Por primera vez en su vida, iría solo a ver el partido contra el Empoli en Toscana.

netflix3 Esa decisión fue un acto de pura fortuna. Mientras Paolo veía el empate sin goles en el estadio, la tragedia sucedió en la montaña. Sus padres murieron a causa del monóxido de carbono emitido por un calentador defectuoso en el hogar. Maradona no solo fue un ídolo, su presencia en la cancha salvó la vida del futuro director.

Paolo Sorrentino ha compartido el impacto que ese día causó en su existencia. "Esa tragedia marcó mi vida", ha afirmado el maestro del cine italiano con total sinceridad. Su adolescencia terminó de forma abrupta con la muerte repentina e inesperada de sus padres. Ese dolor, dice, aún lo acompaña y ha forjado su temperamento y carácter actual.