La nueva comedia de Netflix: un romance que ya es un éxito global

Esta comedia romántica rompe el streaming. La fórmula mágica para el romance más adictivo estas navidades.

Una ejecutiva estadounidense y ambiciosa aterriza en la capital francesa con un objetivo fijo. Ella busca adquirir una reconocida marca de champán justo antes de la Navidad. Sin embargo, un romance inesperado con el heredero del imperio lo cambia todo. Esta comedia de Netflix arrasó y se hizo global en solo 48 horas.

Una comedia que enamora El éxito de Problemas con el champán en la plataforma fue inmediato. La producción alcanzó el puesto número 1 a nivel mundial a solo dos días de su lanzamiento. Esto demuestra la gran sede que tiene el público por historias románticas de este estilo. Los productores expresaron su orgullo y agradecimiento por la increíble respuesta.

netflix La trama relata la historia de una mujer de negocios enfocada en su carrera profesional. Ella viaja a París con la firme intención de cerrar un trato millonario. Su objetivo es la compra de la marca de espumosos Château Cassell. Esta bodega venerable atraviesa por un momento de dificultades económicas graves.

Lo emocionante llega cuando la protagonista conoce al heredero de la empresa. Este hombre la distrae de su plan de adquisición con sus encantos evidentes. Lo que comienza como una transacción de negocios termina en un flechazo bajo las luces navideñas.