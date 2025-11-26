Netflix estrena un thriller que te dejará con los pelos de punta

Netflix estrena el 12 de diciembre un thriller español de seis episodios. Una serie que mantendrá a la audiencia en vilo.

El próximo 12 de diciembre Netflix tiene preparado un thriller español policial que dejará a la audiencia atónita en solo seis episodios. Ciudad de sombras adapta la primera novela de la saga del inspector Milo Malart escrita por Aro Sáinz de la Maza.

Netflix: de qué se trata “Barcelona amanece con un cuerpo en llamas colgando de uno de los edificios más icónicos de Gaudí, y un policía desacreditado debe regresar a la acción”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La trama de la serie se desencadena con un crimen que sacude a todo Barcelona cuando aparece un cuerpo en llamas colgando de un edificio icónico del reconocido arquitecto Antoni Gaudí: La Pedrera-Casa Milà. La víctima es un empresario constructor.

serie Netflix estrena la serie en diciembre. A raíz de esto la investigación recaerá en el inspector Milo Malart que acaba de ser reincorporado a los Mossos d'Esquadra después de haber sido suspendido por indisciplina. Malart deberá trabajar con Rebeca Garrido, una compañera brillante, pero que tienen métodos muy opuestos.

A medida que buscan el responsable del asesinato, los inspectores conocerán el submundo duna red de poder llena de secretos y corrupción que oculta la belleza de Barcelona.