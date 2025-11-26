Higiene del sueño: el consejo de los expertos para dormir mejor

El insomnio es un trastorno del sueño bastante frecuente que genera problemas para dormir. Esto termina afectando la calidad de vida, el desempeño laboral y escolar en algunos casos. Es por eso que los expertos brindan consejos para mejorar el descanso.

La falta de sueño o el insomnio puede tener un significado o más. Sin embargo, algunos neurólogos coinciden en las prácticas que hay que realizar para evitar estos trastornos del sueño.

En primer lugar, hay que fijar un horario para acostarse y levantarse y respetarlo. Los cambios en los horarios del sueño aumentan la probabilidad de que haya problemas graves para dormir.

También hay que saber que pasada la media hora en la cama sin poder conciliar el sueño , se recomienda cambiarse a otra habitación y realizar una actividad que requiera poco gasto de energía como leer.

A eso se suma que hay que evitar las siestas y en caso de hacerlo no pueden durar más de media hora. También hay que evitar actividades en la cama como ver televisión, escuchar música, comer, hablar por teléfono o discutir.

Otra alternativa para mejorar el sueño es realizar ejercicio suave al menos una hora al día con luz solar preferentemente durante la tarde y tres horas antes de irse a dormir.

Cada noche hay que incorporar una rutina de acciones para poder prepararse física y mentalmente para irse a la cama. También se puede tomar un baño que tenga un efecto relajante.

En cuanto a las bebidas, hay que evitar aquellas contienen cafeína, como las colas y el café, y el alcohol y el tabaco.

Por último, para mejorar el sueño y el descanso hay que acostarse hasta que hayan pasado al menos dos horas desde la cena.