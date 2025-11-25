Limpieza: el truco infalible para terminar con el polvo del ventilador

Se acercan los días de calor y los ventiladores empiezan a ser los protagonistas del verano en algunos hogares. Es por eso que es necesario realizar una limpieza antes de volverlo a usar para que mejore su rendimiento más rápido.

Para esta tarea de limpieza existe un truco casero que se ha vuelto viral en las redes y que dejará los ventiladores de pie o de mesa relucientes sin tener que pasar horas frotando y sin gastar dinero.

El secreto de este truco reside en la combinación de un potente desengrasante natural (el vinagre ) con un disolvente de suciedad muy eficaz(el detergente) y el impulso limpiador del bicarbonato de sodio .

Para eso se coloca en un atomizador media taza de vinagre , detergente líquido para platos, una cucharada de bicarbonato de sodio y una taza de agua tibia.

Una vez que la solución de limpieza está lista hay que asegurarse de que el ventilador esté desenchufado. Colocar una toalla vieja detrás del cabezal del aparato porque eso atrapará la suciedad y el líquido sobrante.

El paso siguiente es rociar generosamente la solución de limpieza directamente sobre la rejilla delantera. El objetivo es que el líquido penetre a través de las rendijas y alcance las aspas que están detrás. Una vez que se humedece todo se enciende el ventilador a una velocidad baja durante un minuto.

El secreto de este truco radica en que la fuerza centrífuga del giro activa el poder limpiador de la mezcla y expulsa las partículas de suciedad hacia la parte trasera, donde caerán directamente sobre el paño colocado. Finalmente, desconectar y secar.