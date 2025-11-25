Limpieza: los trucos infalibles con Coca Cola para dejar la casa impecable

Es posible realizar una limpieza de las partes más difíciles con esta gaseosa combinada con jabón, vinagre y otros ingredientes.

La Coca Cola es mucho más que una bebida conocida en todo el mundo. Su composición ácida la transforma en un potente y económico agente de limpieza. Existen trucos ingeniosos combinados con otros ingredientes que dejará el hogar reluciente.

Limpieza con Coca Cola Para quitar la grasa de las estufas de la cocina se mezcla jabón líquido para platos en una botella pequeña de Coca Cola. Agitar bien, rociar sobre la grasa y luego pasar una toalla para quitar los restos.

inodoro limpieza Un truco muy efectivo. Foto: Shutterstock Limpieza. Un truco muy efectivo con Coca Cola. Foto: Shutterstock En tanto, para quitar las manchas amarillas del inodoro y el mal olor se mezcla una cucharada de detergente en polvo con Coca Cola y se vierte la solución sobre las manchas amarillas. Dejar actuar y fregar con la escobilla. Luego enjuagar.

Para tener vidrios brillantes y que no se empañen se combina vinagre de limpieza con Coca Cola. Después se puede rociar la mezcla y se pasa una servilleta de papel.

Por último, para el moho y partes ennegrecidas se aplica una pequeña cantidad de pasta de dientes en un vaso de Coca Cola. Aplicar sobre las áreas afectadas, dejar actuar media hora y frotar con un cepillo. El moho se levantará y las superficies recuperarán su color.