Jardinería: la planta "mágica" que te hará dormir como un bebé

Se trata de una planta con propiedades relajantes que ayudan a mejorar el descanso, según los expertos en jardinería.

Los que están en el mundo de la jardinería saben que hay una planta milenaria que no solo embellece el hogar sino que además es una potente aliada para dormir mejor. Se trata de la valeriana, que además purifica espacios.

Jardinería Desde la antigüedad esta planta se la conoce por sus profundos efectos sedantes. Es la solución preferida para los que quieren transformar el dormitorio en espacios de verdadera paz.

Tener una planta valeriana en el hogar trae un sueño reparador. Su propiedad más destacada es la acción sedante. Si bien la raíz seca tiene un fuerte olor, en estado fresco la planta se percibe más suave y contribuye a crear una atmósfera de relajación.

Embed - https://cdn.jwplayer.com/previews/jlLVXNQo- La valeriana es una planta que con sus compuestos activos ayudando a reducir la ansiedad y a acortar el tiempo necesario para conciliar el sueño (latencia). Además, es una gran purificadora porque elimina toxinas y refresca el ambiente.

Por otra parte, la planta es un repelente natural de insectos que los mantiene a raya para que nada interrumpa el descanso. Sus principales compuestos activos son los valepotriatos y el ácido valerénico, que interactúan con el neurotransmisor GABA (Ácido Gamma-Aminobutírico) en el cerebro. El GABA es fundamental para regular la excitabilidad neuronal.