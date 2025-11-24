Jardinería: el abono casero que transformará los frutales para siempre
Es posible preparar un abono especial para este tipo de plantas con desechos orgánicos, según recomiendan los expertos en jardinería.
Los amantes de la jardinería que se dedican a cultivar frutales saben que existe un abono casero sorprendentemente bueno y económico para que tengan frutos abundantes y una floración exuberante.
Jardinería: un abono “mágico”
Los desechos orgánicos tienen poderes ocultos para las plantas que aportan nutrientes muy efectivos. Al combinarlos se crean soluciones perfectas para los frutales.
La ceniza de leña aporta fósforo, esencial para desarrollar raíces fuertes, floración y fructificación. Mientras que la cáscara de plátano brinda potasio, fundamental para la calidad de los frutos y la resistencia a enfermedades de las plantas.
En tanto, las cáscaras de huevo trituradas son una fuente de magnesio, calcio y fósforo, nutrientes que son clave para la fotosíntesis y el metabolismo de la planta. A eso se suma la borra del café que le da un impulso fuerte gracias al nitrógeno que aporta.
También la pepita de aguacate brinda calcio y fósforo que contribuyen al fortalecimiento de la estructura celular y la salud general del frutal.
Una vez que están todos estos ingredientes se colocan en un recipiente con seis litros de agua y se dejan en reposo durante 24 horas. Después regar los frutales con un litro de abono líquido una vez al mes. Los resultados serán asombrosos en el jardín.